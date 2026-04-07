En el cuarto día del Masters 1000 de Monte-Carlo, el argentino Tomás Martín Etcheverry consiguió una victoria sólida frente al búlgaro Grigor Dimitrov, asegurando su lugar en la segunda ronda del torneo. El bonaerense se impuso con un marcador de 6-4, 2-6 y 6-3 tras casi dos horas de juego en el Court des Princes, ubicado en el prestigioso club de Mónaco.

Tras este triunfo, Etcheverry espera conocer a su próximo rival, que saldrá del encuentro entre el francés Terence Atmane y el estadounidense Ethan Quinn, quien accedió al cuadro principal como perdedor afortunado.

Actualidad del Masters 1000 de Monte-Carlo

Por su parte, Sebastián Báez también está en acción este martes en el Court Rainier III, donde se enfrenta al español Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo. Báez viene de superar al suizo Stan Wawrinka con un doble 7-5 en su debut, en lo que fue la última temporada del experimentado jugador suizo.

Este será el cuarto cruce entre Báez y Alcaraz, con el español dominando los tres enfrentamientos previos. El oriundo de San Martín buscará dar el gran golpe y avanzar en un torneo que reúne a los mejores del circuito.

Etcheverry vence a Dimitrov y Báez enfrenta a Alcaraz en Monte-Carlo

Además, el italiano Jannik Sinner, segundo en el ranking ATP, confirmó su buen momento al vencer con autoridad al francés Ugo Humbert por 6-3 y 6-0 en poco más de una hora de juego.

El Masters 1000 de Monte-Carlo sigue desarrollándose con duelos apasionantes y la presencia destacada de argentinos que buscan dejar su marca en uno de los torneos más prestigiosos del calendario.