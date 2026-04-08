Tomás Etcheverry logró una importante victoria en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo por 3-6, 6-2 y 6-2 ante Terrence Atmane. De esta manera, el argentino avanzó a octavos de final y se enfrentará con el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, que viene de eliminar a otro albiceleste, Sebastián Báez.

El platense, ubicado en el puesto 28 del ranking ATP y el único argentino que continúa en el cuadro de singles, venció al francés luego de 1 hora y 57 minutos de juego en un partido que se le complicó mucho al inicio pero tuvo la capacidad de sacar adelante. Su temporada en polvo de ladrillo es destacable, con una marca de 12-2 en esta superficie.

El saque su fiel aliado

El servicio fue clave para Etcheverry, que llegó a sacar a 219 km/h y mantuvo una velocidad media de 202 km/h en su primer saque, lo que le permitió revertir un comienzo adverso. Tras perder el primer set en 34 minutos y empatar 3-3 en el segundo, el argentino ganó siete juegos seguidos para asegurar la victoria.

Con 26 años y actualmente en el puesto 28 del ranking, Etcheverry está muy cerca de igualar su mejor posición histórica, el 27º lugar, que alcanzó en 2024.

Etcheverry superó a Atmane y chocará con Alcaraz en Montecarlo

Su próximo desafío será ante Alcaraz, actual campeón y favorito en el Masters 1000 de Montecarlo, quien viene de superar con contundencia a otro argentino, Sebastián Báez, por 6-1 y 6-3. Este será el primer enfrentamiento oficial en el circuito ATP entre el argentino y el español, luego de que el Retu cayera en 2020 frente a Alcaraz en un Challenger disputado en Trieste.

En la jornada también se confirmó la eliminación de Francisco Cerúndolo en segunda ronda, tras caer en sets corridos ante el checo Tomas Machac (53°) por 7-6 (2) y 6-3.

Entre otros partidos destacados, el alemán Alexander Zverev (3°) sufrió para derrotar al chileno Cristian Garín (109°) con parciales de 4-6, 6-4 y 7-5. Además, el italiano Matteo Berrettini (90°) sorprendió con un contundente 6-0 y 6-0 sobre el ruso Daniil Medvedev (10°).