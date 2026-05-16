Marcelo Saracchi tuvo una de esas noches que quedan marcadas en la memoria de los hinchas. El lateral uruguayo, que supo vestir las camisetas de River Plate y Boca Juniors, fue una pieza clave en la victoria del Celtic FC que terminó sellando un nuevo campeonato en Escocia.

En una definición cargada de dramatismo frente al Heart of Midlothian FC, el Celtic necesitaba ganar para quedarse con el título y lo consiguió en una noche caliente y llena de tensión. Allí apareció Saracchi, silencioso pero determinante, para cambiar el rumbo del partido.

A los 41 minutos del segundo tiempo, cuando el encuentro estaba al límite y el campeonato parecía escaparse, el uruguayo armó una enorme jugada individual por la banda. Con potencia y decisión dejó rivales en el camino y generó la acción que terminó en el gol del japonés Daizen Maeda para el 2-1 que desató la locura en Glasgow.

El golpe final llegaría en la última jugada del partido, cuando Callum Osmand sentenció el 3-1 definitivo y confirmó una nueva consagración para el gigante escocés. Con este título, el Celtic alcanzó su estrella número 56 en la liga local, además de conseguir el quinto campeonato consecutivo y reafirmar una hegemonía aplastante en el fútbol escocés.

Mientras los hinchas celebraban otra vuelta olímpica, Saracchi volvía a quedar en el centro de la escena. El lateral tuvo un paso exitoso por River, donde conquistó la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la histórica Copa Libertadores 2018. Luego sorprendió al cruzar de vereda y vestir la camiseta de Boca, club con el que alcanzó la final de la Libertadores 2023.

Lejos del ruido del fútbol argentino, el uruguayo encontró en Escocia un nuevo lugar para reinventarse. Y esta vez, en una definición para el infarto, terminó siendo el héroe inesperado de una noche inolvidable para el Celtic FC.