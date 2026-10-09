Un fuerte temporal convirtió un viaje en auto en una escena dramática para Nicolás Hernández, el defensor colombiano de 28 años con pasado en San Lorenzo y Banfield. Mientras circulaba por las calles de Cali, un árbol de gran tamaño cayó sobre su vehículo y provocó un accidente que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.

El episodio ocurrió el jueves, durante una jornada marcada por las intensas lluvias que azotaron a la ciudad colombiana. El impacto del árbol contra el automóvil sorprendió al futbolista de América de Cali, quien logró salir de la situación sin heridas de gravedad, aunque sufrió algunos traumatismos producto del golpe.

La noticia fue confirmada por el propio club colombiano, que difundió un comunicado oficial para llevar tranquilidad sobre el estado de salud del jugador. “América de Cali confirma que nuestro jugador Nicolás Hernández sufrió un accidente mientras se movilizaba en su vehículo, luego de que un árbol cayera sobre este a causa del fuerte aguacero que cayó en horas de la tarde”, informó la institución.

En el mismo mensaje, el club precisó que el defensor se encuentra fuera de peligro, pero presenta un traumatismo en la rodilla derecha. Además, aseguró que seguirá de cerca su evolución y le brindará el acompañamiento necesario durante la recuperación.

Hernández tuvo pasos por el fútbol argentino con las camisetas de San Lorenzo y Banfield, antes de regresar a Colombia y sumarse a América de Cali a mediados de 2025. Ahora, tras el accidente provocado por el temporal, su evolución médica será clave para determinar cómo continúa su actividad deportiva.