Ya se juega uno de los partidos más importantes de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Defensa y Justicia y San Lorenzo se enfrentan en el estadio Norberto Tomaghello en un duelo que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la recta final de la fase regular. El Halcón quiere acercarse a los puestos de privilegio de la Zona A, mientras que el Ciclón necesita una victoria urgente para no perder terreno en la lucha por la clasificación a los octavos de final.

El conjunto dirigido por Julio Vaccari atraviesa un presente positivo. Con diez puntos obtenidos en sus últimos cinco encuentros, logró escalar hasta la tercera posición de la tabla con 18 unidades, quedando a cuatro del líder Instituto. En la fecha pasada igualó en un encuentro cargado de polémicas frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, resultado que le impidió acercarse aún más a la cima.

Ahora, ante su gente, Defensa tiene la oportunidad de dar otro paso importante. Una victoria lo dejaría muy bien perfilado para afrontar la recta final de la fase regular y seguir soñando con terminar entre los primeros lugares de la zona.

La realidad de San Lorenzo es muy distinta. El regreso de Rubén Darío Insua todavía no logró cambiar el rumbo de un equipo que continúa lejos de su mejor versión. El entrenador debutó con un empate ante Independiente y luego sufrió una derrota por 2-0 frente a Boca, resultado que volvió a encender la preocupación en Boedo.

Con apenas 11 puntos en diez fechas, el Ciclón ocupa la décima posición y está a cinco unidades de la zona de clasificación a los octavos de final. Además, su principal problema sigue siendo la falta de gol: apenas convirtió cuatro tantos en todo el campeonato, una cifra que explica gran parte de sus dificultades.

Por eso, el encuentro en Florencio Varela aparece como una verdadera final para los azulgranas. Una nueva derrota podría complicar seriamente sus aspiraciones, mientras que un triunfo le devolvería aire en la pelea por seguir con vida en el Clausura.

Probable formación de Defensa y Justicia

Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Fernando Román; David Barbona, Santiago Sosa, Julián López; Jeremías Lucco, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Probable formación de San Lorenzo

José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Alejo Córdoba; Nicolás Tripichio, Mauricio Cardillo, Facundo Farías, Mathías De Ritis; Matías Reali, Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello. DT: Rubén Darío Insua.

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