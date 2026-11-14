Una fuerte explosión provocada por una fuga de gas sacudió este viernes 13 de noviembre la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, en Lanús, y dejó un saldo de un muerto y 30 heridos. En las últimas horas, el Municipio confirmó que las dos personas que permanecían reportadas como desaparecidas fueron encontradas.

Una de ellas fue hallada durante un rastrillaje en estado de desorientación, mientras que la otra había sido denunciada como desaparecida por una falsa alarma familiar, según informó la intendencia a través de un comunicado.

Cómo ocurrió la explosión

El siniestro ocurrió a las 10.52 en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, donde una fuga de gas provocó una explosión seguida de un incendio. Tras el alerta al Sistema de Emergencias Municipal, se activó el protocolo de respuesta con la intervención de Bomberos, Defensa Civil, personal de Salud, Desarrollo Social y Seguridad.

De acuerdo con la información oficial, en el lugar trabajaba la empresa tercerizada Exgadet, contratada por Metrogas para realizar tareas de renovación de la red de distribución. Durante una maniobra con una máquina tuneladora, habrían dañado un caño de gas.

El Municipio señaló además que, según declaraciones del vocero de Metrogas, la rotura del conducto se produjo a las 9.44, más de una hora antes de la explosión.

Hay 30 heridos y dos directivos detenidos

Como consecuencia del estallido, 30 personas resultaron heridas. Siete permanecen en estado grave —seis internadas en el Hospital Evita y una en el Hospital Narciso López—, trece continúan en observación fuera de peligro y otras diez ya recibieron el alta médica.

La Fiscalía Descentralizada N.° 6 de Lanús ordenó la detención de dos directivos de Metrogas, quienes fueron trasladados a sede judicial para ser identificados en el marco de la investigación.

El director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, aseguró que "no se respetaron los protocolos de seguridad". Vecinos de la zona también denunciaron que varias horas antes del estallido ya se percibía un fuerte olor a gas.

Vecinos evacuados y corte de energía

Tras controlar el incendio, parte de los vecinos pudo regresar a sus viviendas, mientras que quienes debían permanecer evacuados fueron alojados en el club Talleres, ubicado a pocas cuadras del lugar del siniestro.

Por su parte, Edesur informó que suspendió el suministro eléctrico por pedido del Municipio de Lanús para garantizar la seguridad en la zona. La empresa indicó que el servicio será restablecido una vez que las autoridades lo autoricen y que evaluará posibles daños en la red eléctrica antes de normalizar completamente la prestación.