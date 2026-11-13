Qué provocó la explosión en Remedios de Escalada: una máquina rompió un caño de gas

Una máquina tunelera que trabajaba en la renovación de la red de distribución de gas provocó la rotura de una cañería y originó la fuga que derivó en la explosión registrada este viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús. El incidente ocurrió mientras se desarrollaban tareas de reparación en el lugar y dejó al menos dos operarios heridos.

Según informó MetroGAS a través de un comunicado difundido por Noticias Argentinas (NA), el episodio comenzó cerca de las 10 en la intersección de las calles Iberlucea y avenida Hipólito Yrigoyen. Allí, una máquina tunelera utilizada durante los trabajos de renovación de redes dañó uno de los caños de la red de distribución, lo que generó un escape de gas.

Mientras el personal trabajaba para reparar la cañería afectada, se produjo la explosión. La empresa aclaró que las circunstancias específicas en las que se desencadenó el estallido todavía se encuentran bajo investigación.

Cómo se originó la fuga de gas

El primer incidente fue la rotura de un caño de media presión durante las tareas de excavación y renovación de la infraestructura subterránea. El daño ocasionado por la maquinaria permitió la salida del gas y obligó a desplegar un operativo de emergencia.

La situación se agravó cuando, en medio de las tareas para solucionar el escape, se produjo la explosión y se desató un incendio que requirió la intervención de varios cuarteles de bomberos.

Qué informó MetroGAS sobre el operativo

En una actualización difundida este viernes, la empresa informó que su personal logró prensar uno de los extremos de la cañería afectada pasadas las 12.15, mientras continuaban los trabajos sobre el otro extremo para interrumpir completamente el suministro de gas.

Además, se comenzaron a excavar pozos en sectores alejados del lugar del siniestro para permitir que los bomberos pudieran avanzar con las tareas de extinción.

La compañía explicó que, una vez prensados ambos extremos del caño, sería posible reducir y eliminar la fuga de gas para finalmente apagar las llamas.

Dos operarios heridos y viviendas evacuadas

Como consecuencia del episodio, al menos dos trabajadores resultaron heridos y fueron trasladados para recibir atención médica.

En el lugar intervinieron siete cuarteles de bomberos, personal de Defensa Civil y equipos de MetroGAS. También se dispuso la evacuación preventiva de las viviendas ubicadas en las inmediaciones, mientras se desarrollaban las tareas para controlar el escape y extinguir el incendio.

La investigación deberá determinar las circunstancias precisas en las que se produjo la explosión durante las tareas de reparación de la cañería.