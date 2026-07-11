Hay futbolistas que ganan títulos. Hay otros que dejan una huella imborrable. Y después está Antonio Rattín, el hombre que desafió al país anfitrión de un Mundial, se sentó sobre la alfombra reservada para la Reina Isabel II y protagonizó un episodio tan escandaloso que terminó cambiando las reglas del fútbol para siempre.

La muerte del histórico capitán de Boca Juniors a los 89 años volvió a poner en primer plano aquella tarde caliente del 23 de julio de 1966 en Wembley, cuando Argentina enfrentó a Inglaterra por los cuartos de final de la Copa del Mundo. Lo que debía ser un partido decisivo terminó convirtiéndose en una de las mayores controversias en la historia de los Mundiales.

A los 35 minutos del primer tiempo, el árbitro alemán Rudolf Kreitlein tomó una decisión que todavía hoy genera debate: expulsó a Rattín sin mostrar ninguna tarjeta, ya que en aquella época ni siquiera existían. El problema fue aún más grande porque el juez no hablaba español y el futbolista argentino no entendía alemán ni inglés.

Según explicó después el árbitro en su informe, había decidido echarlo porque lo había mirado "con mala intención". Una explicación que para Rattín fue tan insólita como incomprensible.

El capitán argentino se negó a abandonar el campo de juego hasta que alguien le explicara qué estaba ocurriendo. Pidió un traductor, discutió con las autoridades y mantuvo el partido detenido durante varios minutos. Mientras el estadio hervía y los ingleses exigían su salida, Rattín seguía reclamando una explicación que nunca llegó.

Pero lo mejor, o lo peor, según quién lo cuente estaba por venir.

Cuando finalmente abandonó el terreno de juego, el mediocampista argentino caminó lentamente hacia uno de los sectores más exclusivos de Wembley y se sentó sobre la alfombra roja destinada al paso de la Reina Isabel II. La imagen recorrió el mundo y fue interpretada por los británicos como una provocación imperdonable.

Lejos de terminar allí, la tensión aumentó todavía más cuando, camino al vestuario, tomó el banderín del córner con la bandera del Reino Unido y lo retorció con bronca en señal de protesta. Desde las tribunas comenzaron a caer insultos, silbidos y hasta latas de cerveza mientras el capitán argentino desaparecía por el túnel.

"A los 15 minutos yo pido al intérprete porque cobraba todo a favor de Inglaterra. Me echó. Dijo fuera, fuera, me rajó. Entraron los dirigentes de FIFA al campo de juego, yo me senté en la alfombra roja de la Reina a ver diez minutos de fútbol. Después me fui al vestuario y cuando pasé por el córner retorcí la bandera. Me insultaron y me tiraron latas de cerveza", recordó años más tarde el propio Rattín.

Aquella expulsión no solo quedó grabada en la memoria colectiva del fútbol argentino. También expuso un problema que la FIFA ya no podía ignorar: la falta de herramientas para comunicar claramente las decisiones arbitrales en un deporte cada vez más global.

La repercusión fue tan grande que el exárbitro inglés Ken Aston ideó un sistema inspirado en los colores de los semáforos para que jugadores, entrenadores y espectadores entendieran inmediatamente las sanciones de los jueces. Así nacieron las tarjetas amarillas y rojas que hoy forman parte indispensable del fútbol.

Por eso, cuando se habla de Antonio Rattín, no se recuerda únicamente al ídolo de Boca, al capitán de la Selección o al líder de una generación. También se recuerda al futbolista rebelde que se enfrentó al poder en el escenario más grande del mundo y que, casi sin proponérselo, terminó modificando para siempre las reglas del juego.