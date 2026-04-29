Prórroga para inscripciones en el programa Alentando el Deporte en Neuquén

El gobierno de la provincia de Neuquén informó que se extendió el plazo de inscripción para participar de una nueva edición del programa Alentando el Deporte, una iniciativa que acompaña el desarrollo deportivo y comunitario en el territorio neuquino. La nueva fecha límite para la presentación de proyectos será el 8 de mayo.

La propuesta, que es impulsada de manera articulada entre el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, Vista Energy y Fundación Laureus, contempla aportes económicos para facilitar la participación de los deportistas y las organizaciones que trabajan en la promoción y el fomento del deporte en distintas localidades.

El programa comprende la selección de atletas y organizaciones deportivas, quienes podrán destinar los aportes a distintas necesidades vinculadas a su desarrollo, como la adquisición de equipamiento, la mejora de infraestructura, capacitaciones, traslados o acompañamiento profesional. Desde su implementación, la iniciativa ha permitido fortalecer trayectorias deportivas individuales y potenciar proyectos con impacto social, consolidando el deporte como una herramienta de inclusión, formación y desarrollo comunitario en toda la provincia.

Las personas interesadas en postularse deberán completar el formulario de inscripción y adjuntar la documentación requerida a través de la plataforma oficial del programa. Para inscribirse, se debe ingresar a www.laureus.org.ar/alentando-el-deporte.

Con esta prórroga, se busca ampliar las oportunidades de participación y garantizar que más deportistas y organizaciones puedan acceder a este acompañamiento, que continúa consolidándose como una política clave para el crecimiento del deporte neuquino.