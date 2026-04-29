Clínica de Atado de Moscas en Centenario: Inclusión y Aprendizaje

Se llevó a cabo en Centenario una Clínica de Avanzada de Atado de Moscas, en el marco del programa de capacitaciones que impulsa la secretaría de Deportes de la provincia en distintos puntos del territorio. La jornada contó con una destacada convocatoria, reuniendo alrededor de 40 personas, entre ellas mujeres, jóvenes y niños, lo que refleja el creciente interés por esta disciplina y su carácter inclusivo y familiar. Además, se destacó la participación de asistentes que viajaron desde General Roca (Río Negro), evidenciando el alcance regional de estas iniciativas.

Durante la clínica, los participantes pudieron introducirse y perfeccionar técnicas de atado de moscas, una práctica clave dentro de la pesca con mosca. La actividad se desarrolló con todos los materiales y herramientas incluidos, permitiendo que cada asistente pueda confeccionar sus propias moscas desde cero y vivir una experiencia completa.

En este sentido, el capacitador Nicolás Barros, destacó: “Desde el área de pesca de la subsecretaría de Deportes impulsamos esta disciplina como una herramienta de formación integral, que fortalece el deporte y, al mismo tiempo, abre oportunidades concretas de desarrollo. En una provincia donde la pesca deportiva es un producto turístico clave, el atado de moscas permite a muchos jóvenes iniciarse, perfeccionarse y también proyectarse desde lo laboral”.

Por su parte, la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, expresó que “estas acciones responden a una mirada de gestión que impulsa el gobernador Rolando Figueroa, donde el deporte es una herramienta de desarrollo en todo el territorio. Apostamos a generar oportunidades reales de formación, inclusión y crecimiento, vinculando además nuestras prácticas deportivas con el potencial turístico y productivo de la provincia”.

La propuesta tiene como objetivo acercar la pesca con mosca a la comunidad, promoviendo no solo el aprendizaje técnico, sino también valores como el respeto por el entorno natural, la pesca responsable y el disfrute de las actividades al aire libre. Asimismo, estas capacitaciones buscan fortalecer el vínculo entre las personas y los ambientes naturales de la provincia, generando espacios de encuentro, intercambio de conocimientos y recreación.

Las clínicas continuarán desarrollándose en distintos puntos de la provincia, consolidando una agenda que apuesta al crecimiento de esta disciplina y a la participación de toda la comunidad.