Se pone en marcha el calendario nacional de hockey a nivel clubes. Este fin de semana en Neuquén se juega el Campeonato Regional Patagónico en categoría mayores, tanto en damas como en caballeros, con presencia zonal y un objetivo: Jugar la Superliga del 2027.

Como viene sucediendo en las últimas temporadas, Neuquén volverá a recibir el Regional de Clubes en mayores. La cancha de Agua en Ciudad Deportiva se convierte en el escenario perfecto para que los diferentes clubes de la Patagonia se hagan cita en la competencia en su categoría A.

En rama femenina, varios equipos inician como candidatos al título, siendo Alta Barda el que pica en punta. El elenco capitalino es finalista de las últimas ediciones y esta vez buscará el tan ansiado título ante su gente. Por otro lado, Marabunta vuelve a la competencia luego de su paso por la Súperliga (Que jugará este año Independiente). El elenco de Cipolletti es un clásico animador de este tipo de torneos e irá por otro título.

La cancha de Agua será el principal escenario del Regional A

La zona A tendrá a Marabunta, La Barranca, Roca RC, y Puerto Madryn. Mientras que en el B se medirán Alta Barda, Los Perales de Allen, Calafate RC, y Patoruzú.

En rama masculina, sin San Jorge e independiente, que jugarán Súperliga dentro de un par de semanas, serán varios los aspirantes a la corona. Al igual que en damas, Alta Barda también será candidato en caballeros, donde tendrá a rivales de peso como Trelew y Puerto Madryn.

La Barranca, Alta Barda, La Barranca, y Cauquén animarán el Grupo A, mientras que en el B jugarán Trelew RC, Puerto Madryn, Marabunta RC, y Club Chos Malal.

Neuquén RC juega en Trelew buscando subir una categoría

Los Regionales B y C inician en Trelew

Por otro lado, se juegan el resto de las categorías en la localidad de Chubut. Dicen presente en rama femenina Universitarios del Comahue y San Jorge de Centenario, mientras que en caballeros competirán Neuquén RC, el CUC, y Limay.

En el Regional C, Independiente B y C jugarán representando a Neuquén, además de Neuquén RC y Bicicross de Senillosa.