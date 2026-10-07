Lionel Messi ya dio el último paso con la camiseta de la Selección Argentina, pero la emoción de una noche histórica todavía permanece. Después de su despedida en el Monumental, ante más de 85 mil personas, el capitán argentino volvió a hablarle a los hinchas y lo hizo con un extenso y sentido mensaje publicado en sus redes sociales.

“Ya fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca”, escribió Messi al comenzar su publicación. Con esa frase, el astro argentino resumió el sentimiento que le dejó una jornada cargada de emociones, homenajes y lágrimas. Al mismo tiempo, dejó en claro que está convencido de la decisión tomada: “Sé que estoy tomando la decisión correcta”.

El capitán repasó el camino recorrido durante más de dos décadas con la Selección y reconoció que estuvo marcado por alegrías y también por momentos difíciles. “Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di”, expresó.

En su mensaje, Messi también tuvo palabras especiales para quienes lo acompañaron durante toda su carrera. Agradeció especialmente a su familia por haber estado a su lado en los momentos más complicados y también recordó a sus amigos, compañeros, entrenadores y cuerpos técnicos que compartieron diferentes etapas de su recorrido con la camiseta argentina.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando mencionó a Diego Maradona. “No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar”, escribió Messi, antes de remarcar que siente que el ídolo argentino los acompañó durante el camino, tanto cuando estuvo presente como “desde el cielo”.

También agradeció a los clubes en los que jugó por permitirle siempre priorizar a la Selección cuando debía ponerse la camiseta albiceleste. Y cerró su mensaje con una referencia a Dios y con palabras dirigidas directamente a los hinchas: “Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”.

Así, apenas un día después de la despedida, Messi volvió a ponerse frente a los argentinos desde otro lugar. Ya sin la pelota en los pies ni el Monumental de fondo, pero con un mensaje que dejó en claro que, aunque el último partido ya pasó, el vínculo entre el capitán y la camiseta celeste y blanca está lejos de terminar.