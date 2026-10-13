Después de más de tres décadas sin carreras en el continente, la Fórmula 1 confirmó su regreso a África. Este martes, la categoría anunció un acuerdo por diez años con Ruanda para organizar el Gran Premio de África, que se incorporará al calendario a comienzos de la década de 2030. La fecha exacta de la primera competencia todavía no fue definida y dependerá de los avances en la construcción del circuito, en el que se plasmará el regreso de la Máxima al continente después de la última carrera en 1993.

La prueba se disputará en un trazado que se construirá en Bugesera, a unos 40 kilómetros al sur de Kigali, la capital ruandesa, y cerca del nuevo aeropuerto internacional. El proyecto deberá cumplir con los estándares de Grado 1 de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), requisito indispensable para recibir una carrera de Fórmula 1.

La última vez que la máxima categoría del automovilismo compitió en África fue el 14 de marzo de 1993, cuando se disputó el Gran Premio de Sudáfrica en el circuito de Kyalami. Aquella carrera terminó con la victoria del francés Alain Prost, al volante de un Williams. Desde entonces, distintos proyectos buscaron recuperar una fecha en el continente, aunque ninguno había conseguido concretarse.

El regreso también cumple un objetivo que Lewis Hamilton viene impulsando desde hace años. El siete veces campeón del mundo defendió públicamente la necesidad de que la Fórmula 1 vuelva a competir en África. Con la incorporación de Ruanda, el campeonato tendrá carreras en todos los continentes habitados, aunque todavía resta conocer cuándo se estrenará el nuevo circuito y cómo se integrará a un calendario que ya cuenta con numerosas fechas confirmadas a largo plazo.