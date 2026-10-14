La cuenta regresiva para una nueva fecha del Torneo Clausura ya comenzó y la Liga Profesional confirmó quiénes serán los encargados de impartir justicia en cada uno de los encuentros. El foco estará puesto en el clásico de Avellaneda, donde Racing recibirá a Independiente este domingo desde las 14.45, con Facundo Tello como árbitro principal, en un partido que concentra una enorme expectativa y llega en medio de un clima de alta tensión.

Tello estará acompañado por Cristian Navarro y Miguel Savorani como asistentes, mientras que Ezequiel Billone será el cuarto árbitro. En el VAR estará Germán Delfino, con Gastón Suárez como AVAR. El juez principal ya dirigió dos clásicos entre la Academia y el Rojo, con un triunfo para cada equipo: Independiente ganó 1-0 en la Liga Profesional 2021, con gol de Silvio Romero, y Racing se impuso por el mismo resultado en la Copa de la Liga 2024, gracias al tanto de Adrián Martínez.

Pero el clásico de Avellaneda no será el único encuentro que tendrá las miradas puestas en el arbitraje. El viernes, Boca recibirá a Talleres desde las 21.30, con Luis Lobo Medina como juez principal, mientras que el domingo River visitará a Belgrano a las 20.15, con Pablo Dóvalo a cargo del encuentro. Además, el domingo a las 18, Sebastián Martínez dirigirá Estudiantes de La Plata-San Lorenzo, otro de los cruces destacados de la jornada.

La fecha 13 comenzará este jueves con Huracán-Gimnasia y se extenderá hasta el lunes 19 de octubre, cuando se disputen los últimos tres partidos. En una etapa del campeonato en la que cada punto puede resultar determinante, las designaciones arbitrales vuelven a quedar bajo la lupa, con Tello ante el desafío de conducir uno de los clásicos más convocantes del fútbol argentino.

Todas las designaciones arbitrales de la fecha 13 del Torneo Clausura

Jueves 15 de octubre

20.00: Huracán vs. Gimnasia (Zona B)

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Asistentes: Juan Mamani e Iván Aliende.

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez.

VAR: Maximiliano Macheroni.

AVAR: Juan Nebbietti.

Viernes 16 de octubre

19.00: Defensa y Justicia vs. Instituto (Zona A)

Árbitro: Andrés Merlos.

Asistentes: Facundo Rodríguez y Marcos Horticolou.

Cuarto árbitro: Jorge Etem.

VAR: Bryan Ferreyra.

AVAR: Javier Uziga.

21.30: Boca vs. Talleres (Zona A)

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Asistentes: Pablo Gualtieri y Agustín Méndez.

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti.

VAR: José Carreras.

AVAR: Gastón Iglesias.

Sábado 17 de octubre

15.00: Banfield vs. Argentinos Juniors (Zona B)

Árbitro: Sebastián Zunino.

Asistentes: Adrián Delbarba y Maximiliano Castelli.

Cuarto árbitro: Jorge Broggi.

VAR: Laura Fortunato.

AVAR: Ramiro Maglio.

17.30: Platense vs. Lanús (Zona A)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Asistentes: Diego Bonfa y Lucas Pardo.

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña.

VAR: Yamil Possi.

AVAR: Matías Billone.

17.30: Independiente Rivadavia vs. Tigre (Zona B)

Árbitro: Nazareno Arasa.

Asistentes: Diego Martín y Joaquín Badano.

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque.

VAR: Sebastián Habib.

AVAR: Diego Romero.

20.00: Vélez vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A)

Árbitro: Darío Herrera.

Asistentes: Pablo González y Federico Cano.

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios.

VAR: Nahuel Viñas.

AVAR: Diego Verlota.

20.00: Atlético Tucumán vs. Rosario Central (Zona B)

Árbitro: Álvaro Carranza.

Asistentes: Gabriel Chade y Carlos Viglietti.

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal.

VAR: Adrián Franklin.

AVAR: Mariano Ascenzi.

Domingo 18 de octubre

14.45: Racing vs. Independiente (Interzonal)

Árbitro: Facundo Tello.

Asistentes: Cristian Navarro y Miguel Savorani.

Cuarto árbitro: Ezequiel Billone.

VAR: Germán Delfino.

AVAR: Gastón Suárez.

18.00: Estudiantes de La Plata vs. San Lorenzo (Zona A)

Árbitro: Sebastián Martínez.

Asistentes: José Castelli y Juan Ricciardi.

Cuarto árbitro: Marcos Recalde.

VAR: Héctor Paletta.

AVAR: Jorge Broggi.

18.00: Estudiantes de Río Cuarto vs. Aldosivi (Zona B)

Árbitro: Andrés Gariano.

Asistentes: Damián Espinoza y Carla López.

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti.

VAR: Lucas Novelli.

AVAR: Manuel Sánchez.

20.15: Belgrano vs. River (Zona B)

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Asistentes: Juan Pablo Belatti y Eric Grunmann.

Cuarto árbitro: Juan Nebbietti.

VAR: Silvio Trucco.

AVAR: Carlos Córdoba.

Lunes 19 de octubre

19.00: Newell’s vs. Central Córdoba (Zona A)

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Asistentes: Walter Ferreyra y Juan Del Fueyo.

Cuarto árbitro: Leandro Sosa Abrile.

VAR: Fernando Echenique.

AVAR: Federico Benítez.

19.00: Sarmiento vs. Barracas Central (Zona B)

Árbitro: Daniel Zamora.

Asistentes: Pablo Acevedo y Uriel García Leri.

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias.

VAR: Jorge Baliño.

AVAR: Valentín Bacaccia.

21.15: Deportivo Riestra vs. Unión (Zona A)