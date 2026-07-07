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Tercer partido

Facundo Tello impartirá justicia por tercera vez en la Copa del Mundo

El árbitro argentino impartirá justicia en uno de los partidos más atractivos de los cuartos de final.

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Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 07 de julio de 2026 a las 16:30
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tercer partido de Tello en la actual edición, cinco en mundiales

La FIFA asignó al árbitro argentino Facundo Tello como árbitro del partido de cuartos de final del Mundial 2026 donde Francia se enfrentará con Marruecos.

Luego de la polémica por la designación del francés François Letexier para el cruce de octavos de final entre Argentina y Egipto, llegó la respuesta y ahora Facundo Tello impartirá justicia ante el seleccionado galo.

El equipo arbitral que acompañará a Tello estará integrado íntegramente por compatriotas suyos: Juan Pablo Belatti como primer asistente, Gabriel Chade como segundo juez de línea, Darío Herrera como cuarto árbitro y Cristian Navarro como quinto árbitro.

terna completamente argentina

El juez mundialista en Qatar, que está en su segunda presentación, ya dirigió dos partidos en la actual edición: Canadá-Bosnia y Herzegovina, y Sudáfrica-Corea del Sur, antes de recibir esta asignación para la ronda de cuartos.

Tello fue el árbitro argentino con mayor presencia en certámenes de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, con participación en torneos Intercontinentales, el Mundial de Clubes y las Copas Mundiales Sub-17 y Sub-20.

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