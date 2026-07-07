La FIFA asignó al árbitro argentino Facundo Tello como árbitro del partido de cuartos de final del Mundial 2026 donde Francia se enfrentará con Marruecos.

Luego de la polémica por la designación del francés François Letexier para el cruce de octavos de final entre Argentina y Egipto, llegó la respuesta y ahora Facundo Tello impartirá justicia ante el seleccionado galo.

El equipo arbitral que acompañará a Tello estará integrado íntegramente por compatriotas suyos: Juan Pablo Belatti como primer asistente, Gabriel Chade como segundo juez de línea, Darío Herrera como cuarto árbitro y Cristian Navarro como quinto árbitro.

terna completamente argentina

El juez mundialista en Qatar, que está en su segunda presentación, ya dirigió dos partidos en la actual edición: Canadá-Bosnia y Herzegovina, y Sudáfrica-Corea del Sur, antes de recibir esta asignación para la ronda de cuartos.

Tello fue el árbitro argentino con mayor presencia en certámenes de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, con participación en torneos Intercontinentales, el Mundial de Clubes y las Copas Mundiales Sub-17 y Sub-20.