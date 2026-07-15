FairSquare, ONG con sede en Londres que se dedica a la investigación y la defensa de los derechos humanos, ha presentado este martes una queja formal ante el Comité Olímpico Internacional (COI) contra Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

La queja formal de la institución alega que Infantino ha infringido repetidamente las normas de neutralidad política del COI al ofrecer su apoyo político al presidente estadounidense Donald Trump.

“Gianni Infantino fue elegido miembro del Comité Olímpico Internacional el 10 de enero de 2020 y está obligado a cumplir con las estrictas normas de neutralidad política establecidas en la Carta Olímpica y el Código de Ética del COI”, asegura la ONG con sede en el Reino Unido, que a su vez señala que “el COI puede expulsar a los miembros que no cumplan con estas obligaciones”.

FairSquare denuncia a Infantino por violar normas del COI

Según FairSquare, existen pruebas contundentes de que Infantino ha cometido cinco claras infracciones de las normas del COI sobre neutralidad política mediante declaraciones u otras expresiones claras de apoyo al presidente de Estados Unidos.

En el informe presentado al COI, FairSquare indica que también se aportan pruebas preliminares “de otras dos infracciones graves”. La primera se refiere a una posible consentieminto a la presión política del presidente Trump para eludir las normas disciplinarias de la FIFA durante la Copa Mundial masculina del 2026 en el caso de la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun, quien pudo disputar la eliminatoria de los octavos de final ante Bélgica tras ser expulsado con tarjeta roja frente a Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final. La otra infracción que denuncia FairSquare está asociada a la promoción por parte de Infantino de un sitio web de aficionados de la FIFA para la Copa Mundial masculina del 2026, que parece haber formado parte de una campaña de recopilación de datos llevada a cabo por entidades vinculadas al presidente Trump.

No es esta la primera ocasión en la que FairSquare presenta una denuncia contra el presidente de la FIFA. En diciembre del 2025 ya lo hizo ante el Comité de Ética de la FIFA por una presunta violación de las normas de neutralidad política del máximo organismo del fútbol. La Secretaría de la Cámara de Investigación no proporcionó ninguna respuesta a la ONG más allá de confirmar el recibo de la documentación pertinente.

Donald Trump

“Desde entonces, el Comité de Ética de la FIFA ha recibido dos cartas formales en apoyo de nuestra denuncia. El 1 de junio de 2026, la Federación Noruega de Fútbol escribió al Comité de Ética solicitando que nuestra denuncia se considerara «de conformidad con la normativa aplicable, los procedimientos establecidos y los principios fundamentales de buena gobernanza». El 29 de junio de 2026, cincuenta miembros del Parlamento Europeo escribieron a la FIFA y afirmaron que la FIFA «debe abordar la denuncia ética de FairSquare y demostrar que defiende los valores fundamentales de equidad, igualdad y respeto a la dignidad humana». La carta de los eurodiputados añadía que la denuncia contra Infantino «representa una oportunidad para que la FIFA demuestre su compromiso con la neutralidad política, la transparencia y la rendición de cuentas»”, relata FairSquare en el comunicado publicado en su página web.