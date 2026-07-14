La cuenta regresiva terminó. Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras en un Mundial y la expectativa crece a medida que se acerca el pitazo inicial. En la previa de la semifinal que se disputará este miércoles en Atlanta, Lionel Scaloni tomó la palabra y dejó definiciones sobre el rival, el presente de la Albiceleste y el significado de un partido que paraliza al mundo futbolero.

Lejos de alimentar cualquier clima ajeno al deporte, el entrenador argentino fue contundente cuando le consultaron por la carga histórica que suele rodear a este enfrentamiento.

"Es un partido de fútbol. ¿Qué podemos hacer con todo lo que pasó hace años atrás? Es inútil. Fue algo muy triste, se sufrió mucho y no estoy acá para meter más nafta al fuego. Tenemos memoria y lo recordamos, pero esto es fútbol", afirmó.

El técnico campeón del mundo también fue consultado sobre dos de las principales amenazas del conjunto inglés: Harry Kane y Jude Bellingham. Y aunque evitó dar demasiadas pistas, dejó en claro que el cuerpo técnico trabajó especialmente para intentar reducir su influencia en el juego.

"Siempre analizamos cómo neutralizar a estos jugadores. Es una posibilidad que hagamos cambios o que repitamos el equipo. Todavía no les dije a los jugadores quiénes van a jugar. Intentaremos neutralizarlos con nuestras armas y llevar adelante nuestra idea de juego", explicó.

Scaloni reconoció además que el cuerpo técnico revisó en profundidad el último encuentro de la Selección y que buscarán corregir algunos aspectos para afrontar una semifinal que promete máxima exigencia.

"El partido anterior lo analizamos y este será diferente. Intentaremos mejorar en lo que no estuvimos bien. Estamos con muchísimas ganas, con la ilusión intacta y con un agradecimiento eterno a estos jugadores que nos llevaron hasta acá", señaló.

A la hora de evaluar el recorrido de la Albiceleste en el torneo, el entrenador no escondió su satisfacción. Argentina llega como el equipo más goleador del Mundial y con puntaje perfecto, aunque para Scaloni los números son apenas una consecuencia del trabajo realizado.

"Son estadísticas que muestran que tan mal no estamos. Estoy agradecido a estos chicos por meternos otra vez entre los cuatro mejores del mundo. Ahora intentaremos dejar todo para dar un paso más", sostuvo.

En medio de la conferencia también apareció inevitablemente el recuerdo del histórico triunfo de México 1986 y el legendario Gol del Siglo de Diego Maradona.

"Todo el mundo recuerda ese partido. Sobre todo el segundo gol de Diego, que fue maravilloso. Pero si lo hacía contra cualquier rival, seguiría siendo un gol espectacular", expresó.

Finalmente, el DT llevó tranquilidad respecto al estado físico del plantel y aseguró que la intención es poner en cancha a los futbolistas que mejor llegan para afrontar una cita decisiva.

"La idea es salir con lo mejor que tenemos. Algunos terminaron con calambres, pero el equipo que juegue será el mejor que consideremos para este partido. Puedo equivocarme, pero siempre juegan los que creemos que están mejor", concluyó.

Argentina ya está a un paso de una nueva final del mundo. Y mientras la ilusión crece en cada rincón del país, Scaloni dejó en claro cuál es el camino: enfocarse en el fútbol, respetar al rival y confiar en un grupo que vuelve a estar entre los mejores del planeta.