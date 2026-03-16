Se fue una voz inconfundible dentro de la historia del fútbol argentino. Marcelo Araujo falleció a los 78 años luego de ser internado en el Hospital Italiano por complicaciones de salud. Lázaro Jaime Zilberman, su verdadero nombre, marcó una época en el icónico programa Fútbol de Primera y, posteriormente, retornó para ser la voz de los partidos principales en la época de Fútbol Para Todos.

Formando una dupla que se volvió un clásico junto al comentarista Enrique Macaya Márquez, el nombre de Araujo comenzó a hacerse muy presente desde fines de los 80s, pero durante la siguiente década se transformó en la voz principal del fútbol argentino, haciéndose cargo de los partidos principales con su estilo disruptivo que incluyó frases que quedaron para la historia y apodos para los futbolistas que trascendieron la pantalla.

Entre 1991 y 2004 fue una de las caras de Torneos y Competencias. Además de realizar el tradicional “Clásico del domingo”, comandó con su co-equiper Macaya Marquez el programa Fútbol de Primera, un ritual de los domingos a la noche. Fue así que su estilo y su manera de contar los partidos comenzaron a dejar huella y a influir en otros colegas. Años después de su partida de TyC, volvería para ocupar un lugar central entre 2009 y 2014, cuando encabezó el equipo periodístico de Fútbol Para Todos, las transimisiones de los encuentros por televisión abierta.