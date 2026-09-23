El fallo por el escándalo Boca-Vélez dejó una nueva disputa abierta. Después de que el Tribunal de Disciplina de la AFA rechazara el pedido del Fortín para quedarse con la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina, desde Liniers manifestaron su fuerte disconformidad y ahora analizan cuáles serán los próximos pasos.

La resolución determinó que Boca cometió una infracción al incluir seis futbolistas extranjeros en la planilla del encuentro, pero descartó darle por perdido el partido y ratificó su clasificación. Como consecuencia, el Xeneize deberá pagar una multa equivalente a mil entradas, mientras que continuará en la competencia y enfrentará a Racing en los cuartos de final.

La decisión generó un fuerte enojo en Vélez. Néstor Pugliese, vicepresidente del club, cuestionó duramente el fallo y planteó incluso la posibilidad de recurrir a la Justicia ordinaria para intentar frenar el desarrollo de la Copa Argentina. “Es un fallo vergonzoso, me da bronca e indignación. Si tengo que ir a la Justicia ordinaria y poner una cautelar para parar la Copa Argentina, lo haría a título personal. Pedimos que se cumpla el reglamento”, expresó.

Sin embargo, esa alternativa podría tener una consecuencia institucional de enorme magnitud. Según informó Olé, desde la AFA advirtieron que Vélez quedaría desafiliado si lleva el conflicto a la Justicia ordinaria, debido a la normativa que impide recurrir a los tribunales estatales para dirimir resultados deportivos. “Está prohibido ir a la Justicia para un resultado deportivo”, señalaron desde la Asociación del Fútbol Argentino al medio.

La dirigencia de Vélez, de todos modos, todavía cuenta con otras vías para continuar con el reclamo. El club puede apelar ante el Tribunal de Alzada y, eventualmente, avanzar hacia el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), antes de optar por una eventual presentación ante la Justicia ordinaria. Esa posibilidad es analizada por los dirigentes junto con sus abogados.

El presidente de Vélez, Fabián Berlanga, también manifestó su disconformidad con la resolución. “El argumento del Tribunal de Disciplina de AFA es vergonzoso e inentendible. A Boca lo declaran culpable, pero redimible con multa”, sostuvo, y confirmó que el club analiza una apelación aunque puso en duda el resultado que podría obtener.

El conflicto se originó por la presencia de seis extranjeros en la planilla de Boca durante el partido ante Vélez. El Tribunal consideró acreditada una infracción reglamentaria vinculada con la confección, presentación y suscripción de la planilla, pero entendió que la situación no debía derivar en la pérdida del partido. De esta manera, Boca mantiene su lugar entre los ocho mejores de la Copa Argentina y Vélez deberá decidir ahora hasta dónde llevará su reclamo.

Así, el caso que comenzó dentro de una cancha ahora amenaza con convertirse en una disputa institucional. Mientras Boca prepara su partido ante Racing por los cuartos de final, en Vélez deberán definir si apelan el fallo dentro de los organismos deportivos o avanzan por otra vía, con la advertencia de una posible desafiliación sobre la mesa.