En el medio de las repercusiones tras la vuelta de River a las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA, el que habló nuevamente fue Stefano Di Carlo, quien dejó clara la postura institucional del Millonario. Días después de cargar contra el presidente Claudio Tapia, el mandatario del club de Núñez decidió el retorno de su institución a las reuniones de la casa madre del fútbol argentino después de varios meses de ausencia, pero con seis propuestas concretas dirigidas a los principales directivos y una fuerte postura de que el organismo sea "de los clubes".

En la noche del martes, el presidente habló en la cena de la Fundación River y dio detalles concretos en torno a la vuelta del club al Comité Ejecutivo y la propuesta realizada. A pesar de sus declaraciones de hace unos días expresando que "Tapia no quiere a River", Di Carlo evitó plantear la vuelta de River como el inicio de una disputa abierta con la conducción de la AFA y afirmó que existen dirigentes que comparten parte de las ideas presentadas por la institución de Núñez aunque todavía no se expresen públicamente.

River había dejado de participar de las reuniones del Comité Ejecutivo el 5 de marzo y volvió este martes con Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo, como representante, acompañado del secretario general Agustín Forchieri. En ese encuentro, los riverplatenses presentaron un documento con seis propuestas que incluyen cambios en el formato de los torneos, el calendario, procedimientos institucionales, el arbitraje, y por último, la generación y distribución de recursos y los derechos de televisión.

Qué dijo Di Carlo

En la noche de ayer, el presidente dejó claro que la postura del Millonario es constructiva buscando una mejoría dentro de la Liga Profesional y evitó plantearlo como una disputa de poder con Tapia. “No hay ánimo de vivir en torno al conflicto. River trabaja y es enfático hace mucho tiempo en ordenar muchas cuestiones que hacen a una competencia mejor. Esta cuestión la vamos a seguir planteando hasta el cansancio”, dijo.

Más allá de eso, Di Carlo fue crítico con aspectos de la conducción actual pero aseguró que la intención de River es construir propuestas junto con otros clubes y sostenerlas en el tiempo. "Muchas veces se olvidan que los clubes son parte constitutiva de la AFA. La AFA es de los clubes, no es de una persona. Y los clubes son de los socios y de los hinchas. Nosotros queremos poner a la AFA en sintonía con lo que piensa la gente", comentó el mandatario riverplatense.