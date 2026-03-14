Alerta por estafa: Club Deportivo Rincón desmiente viaje falso

El Club Deportivo Rincón informó este sábado a sus socios, hinchas, familiares de los jugadores y a la comunidad en general que está circulando un flyer falso en redes y mensajes que ofrece un supuesto viaje organizado, que incluye en la oferta, traslado en colectivo ida y vuelta, viandas, bebidas y entrada al encuentro San Lorenzo de Almagro ante el elenco neuquino por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026, que se jugará el viernes 20 de marzo a las 21.15 en el Estadio Centenario de Quilmes, por solo 50.000 pesos.

Desde la entidad del norte neuquino, indicaron en todas sus redes sociales y vía de comunicación que "esta promoción es completamente falsa y no tiene el aval ni organización por parte del Club Deportivo Rincón. No existe ningún paquete oficial de viaje ni promoción institucional de este tipo. Se trata de una posible estafa para obtener datos personales o pagos anticipados", advierten.

El flyer de Deportivo Rincón, comunicó sobre el "viaje" trucho

Finalmente "recomendamos no realizar pagos ni compartir datos personales. Verifiquen toda información en canales oficiales del club, que son en Instagram: @deporincon y Facebook: Club Deportivo Rincón". Y recalca que "ante dudas, contacten directamente al club por estas vías oficiales.

¡Cuidémonos y apoyemos al León con responsabilidad!".

La inusitada expectativa que hay por el partido, uno de los más importantes de la historia del fútbol neuquino, determina un gran interés. Y siempre aparecen en escenas, estafadores, tratando de sacar ventaja aprovechándose de personas ilusionadas con viajar y estar alentando a su equipo.