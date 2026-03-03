El cotejo válido por los 32vos de final de la Copa Argentina 2026 entre Deportivo Rincón y San Lorenzo de Almagro se jugará, tal como estaba estipulado desde el día que se llevó a cabo el sorteo, el viernes 20 de marzo en horario y escenario a confirmar.

Entre martes y jueves la organización del torneo ya hará saber cual será el estadio a utilizar, aunque se sabe que será de un club del conurbano bonaerense que milita en la Liga Profesional o en Primera Nacional.

Las especulaciones e hipótesis que se realizan en la dirigencia de ambas instituciones que ya han mantenido un primer contacto, especulan con que el encuentro se lleve a cabo en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez de Lanús, el Florencio Sola de Banfield, el Julio Humberto Grondona de Arsenal de Sarandí, el Alfredo Martín Beranger de Temperley ó el Centenario de Quilmes.

El estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez de Lanús, otra posibilidad que se baraja para el juego entre neuquinos y porteños

Todos los escenarios que se rumorean son del la zona Sur del conurbano bonaerense, donde la policía para realizar los operativos pertinentes, tendría más afinidad con la organización del torneo.

Cabe aclarar, que de jugarse donde se especula, el equipo capitalino en un fin de semana sin fútbol por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional puede convocar entre 15.000 y 20.000 hinchas, lo que demandaría una cifra importantes de agente para brindar la seguridad del cotejo.

La Copa Argentina, prevé que puedan asistir parcialidad de ambos clubes, vale la pena aclarar que los de Boedo cuentan con una de las hinchadas más numerosas, fieles y seguidoras del fútbol argentino, ante una institución que tiene 13 años de vida y que además jugará a 1400 kilómetros de su casa.

Por ahora hay día estipulado, falta estadio y horario, que seguramente se conocerán esta semana.