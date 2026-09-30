El vínculo entre Marcelo Gallardo y los fanáticos de River volvió a quedar demostrado, aunque esta vez a miles de kilómetros de Argentina. Durante su paso por Asia, el entrenador protagonizó una escena que rápidamente llamó la atención en redes sociales por la emoción de un joven japonés que esperaba conocerlo.

El hincha se presentó con la camiseta del Millonario y un cartel escrito en español en el que expresaba su admiración por el director técnico. “Marcelo Gallardo, soy un gran admirador tuyo. Mi sueño es hacerme una foto contigo y conseguir tu autógrafo”, escribió el fanático, que finalmente pudo cumplir su objetivo.

Al encontrarse con el joven, el Muñeco se acercó para saludarlo y compartir unos minutos con él. Pero la sorpresa no terminó allí: el simpatizante le entregó como regalo un muñeco de Dragon Ball, la popular serie japonesa, antes de posar junto al entrenador y mostrar orgulloso los colores de River Plate.

El encuentro también permitió que el fanático pudiera fotografiarse con algunos integrantes del cuerpo técnico que acompaña actualmente a Gallardo. La escena reflejó el alcance internacional que mantiene la figura del argentino, incluso después de haber dejado su histórica etapa al frente del conjunto de Núñez.

Además, Marcelo Gallardo tuvo tiempo para atender a otros seguidores que se acercaron al lugar. El entrenador firmó camisetas, fotografías y distintos recuerdos relacionados con su carrera, en una jornada marcada por el afecto de los aficionados que buscaban llevarse un recuerdo de su presencia.

La estadía del argentino en Asia forma parte de su nuevo desafío como entrenador de Ecuador. El 13 de septiembre, la Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó oficialmente su contratación para reemplazar a Sebastián Beccacece. Posteriormente, fue presentado en la Casa de la Selección de Quito bajo la consigna: “Que la gente crea, porque tiene con qué creer”.

El emotivo encuentro entre un hincha japones y Gallardo

El acuerdo entre Gallardo y la selección ecuatoriana contempla un vínculo de cuatro años, con el objetivo de encabezar el proceso rumbo a la Copa América 2028 y el Mundial 2030. Su debut se produjo el 24 de septiembre ante Corea del Sur, en el Suwon World Cup Stadium, donde Ecuador perdió 3-0 luego de apenas una práctica de campo.

Ahora, el ciclo del entrenador argentino continúa con la Copa Kirin en Japón. El próximo desafío será este 1° de octubre ante el seleccionado local, en un partido que además tendrá un condimento especial para Marcelo Gallardo después del inesperado encuentro que protagonizó con el joven hincha japonés.