La concentración de la Selección Argentina también tuvo su momento fashionista. Antes de comenzar los trabajos para los amistosos que marcarán la despedida de Lionel Messi, los futbolistas fueron llegando al predio de la AFA con outfits muy diferentes entre sí. La comodidad, las marcas de lujo y las prendas urbanas fueron algunos de los protagonistas.

Uno de los que eligió una estética más elegante fue Lisandro Martínez. El defensor apareció vestido completamente de negro, con un sweater de cuello redondo, pantalón de vestir y mocasines de cuero. Completó la propuesta con anteojos de sol y equipaje de Louis Vuitton, compuesto por una valija negra y un bolso de viaje.

Por su parte, Cristian “Cuti” Romero también apostó por una reconocida firma internacional. El defensor lució una camiseta blanca de manga larga junto con un jean azul oversize de Louis Vuitton, cuyo diseño imitaba las vetas de la madera. Zapatillas blancas y una carry on de la misma marca completaron el look.

Así se viste la Selección para despedir a Messi

Entre los outfits más llamativos apareció el de Lautaro Martínez. El delantero optó por un conjunto color visón integrado por una chaqueta con bordados florales y un pantalón estilo jogging. La combinación mezcló comodidad y sofisticación, mientras que una remera y unas zapatillas blancas terminaron de darle forma a la elección.

En una línea mucho más urbana se ubicó Valentín Barco. El futbolista llevó un cárdigan negro con parches de Off-White, jean azul de corte ligeramente acampanado y zapatillas blancas y negras. El toque distintivo llegó con un bolso de viaje Goyard, que se convirtió en uno de los principales accesorios de su outfit.

Juan Musso, en tanto, eligió una propuesta más discreta. El arquero combinó una remera negra con letras blancas, una campera en tono off white y un pantalón blanco ajustado. La mezcla de tonos neutros generó una estética limpia y sencilla, sin demasiados elementos adicionales.

Así se viste la Selección para despedir a Messi

Así se viste la Selección para despedir a Messi

Los más jóvenes también mostraron sus propias elecciones. Matías Soulé llegó con un conjunto deportivo negro de Adidas, compuesto por buzo con capucha y pantalón de jogging. Leonardo Balerdi prefirió una campera rompeviento junto con un jean azul recto, mientras que Santiago Castro utilizó un sweater con rayas azules y blancas y pantalón negro, acompañado por equipaje Louis Vuitton.

Así, la llegada de los integrantes de la Selección Argentina volvió a demostrar que la concentración no solamente ofrece imágenes relacionadas con el fútbol. Entre prendas de lujo, conjuntos deportivos, streetwear y propuestas más elegantes, Lisandro Martínez, Cuti Romero, Lautaro Martínez, Valentín Barco, Juan Musso, Matías Soulé, Leonardo Balerdi y Santiago Castro dejaron sus propias elecciones de estilo antes de los amistosos que tendrán como gran protagonista a Lionel Messi.

Así se viste la Selección para despedir a Messi