Un Marcelo Gallardo diferente, pausado, se presentó en conferencia de prensa como el técnico de la Selección de Ecuador y no dejó grandes títulos de cara al futuro, sino más bien conceptos de rigor ante la prensa sudamericana.

El ex River Plate se expresó contento con “la posibilidad de acompañar el talento que ve en los futbolistas de Ecuador” y valoró a la experiencia como algo muy importante en la faz personal por el desafío que representa.

La única pista que el Muñeco dio en torno al futuro del equipo es que no fijará localía en un sólo lugar y hasta podría especular según el rival y la instancia de la condición de la altura. “Vamos a representar a un país y no a una región. Lo iremos viendo”, contestó anta la consulta.

La llegada de Marcelo Gallardo a la Selección de Ecuador se concreta tras la salida de su compatriota Sebastián Beccacece.

Luego, ante la negativa de Matías Biscay en acompañarlo para este desafío deportivo sólo soltó un: “Decisiones personales” y dijo que más allá del día habrá “un seguimiento personal de los jugadores y mucho diálogo”.

El grupo

Gallardo no le quitó valor a la parte afectiva con los jugadores y destacó a la próxima fecha FIFA. “Va a ser importante para nosotros, de trabajar en el día a día, de conocernos. Eso es muy importante, conocernos, los vínculos humanos”.

Su contrato se extenderá hasta el 2030, en la Copa del Mundo. Con seguridad, Ecuador será uno de los participantes y el técnico más ganador River tendrá la posibilidad de medirse contra los mejores del planeta.