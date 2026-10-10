Franco Colapinto se frustra tras un mal balance en clasificación en Singapur

Después de lo que fue su abandono por un problema en el sistema de almacenamiento de energía de su monoplaza durante la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur, el piloto argentino Franco Colapinto no ocultó su frustración tras clasificar 16° para la carrera de este domingo. "De los peores balances que tuve en mucho tiempo".

El argentino se tuvo que conformar con una salida en Q2 y un mejor registro de 1:33.261s, algo que le sirvió para quedar en el 16° puesto de la grilla. Afortunadamente para él, la penalización que recibirá George Russell hará que el piloto de Mercedes parta desde el fondo de la grilla, por lo que el pilarense subirá un lugar y saldrá del 15° puesto.

De todas maneras, Colapinto hizo evidente su frustración después de la clasificación: "La Q2 fue muy mala, perdimos el balance del auto. El último run de Q2 fue un desastre, de los peores balances que tuve en mucho tiempo. No entiendo por qué, porque en Q1 se sentía bien y tenía bastante por mejorar, pero la Q2 fue un desastre".

Lo cierto es que los problemas de Colapinto en Marina Bay fueron evidentes, sobre todo en Q2, con un peligroso toque contra la pared, en la antepenúltima curva del circuito.

Sabiéndose necesitado de mejorar sus tiempos para meterse en la tercera etapa de la clasificación, el pilarense fue al límite y, al ingresar en esa zona del circuito, entró de cola, volanteó pero no pudo evitar que su goma trasera derecha toque la pared primero y que luego suceda lo mismo con la frontal derecha, al intentar corregir.

Afortunadamente, el auto pudo completar su giro y no sufrió mayores problemas, pero lo cierto es que Colapinto cerró un sábado para el olvido, entre el abandono en el Sprint y la frustración por no acercarse a los puestos de puntos en la grilla de un circuito que presenta muchas dificultades para sobrepasar rivales.