Faustino Oro, el segundo Gran Maestro más joven de la historia

El jovén ajedrecista Faustino Oro, el prodigio que aprendió a mover las piezas durante la pandemia, se consagró este fin de semana pasado con Gran Maestro (GM) tras una actuación para el recuerdo en el Festival Internacional de Cerdeña, Italia. Con solo 12 años, 6 meses y 26 días, el argentino superó la marca de leyendas y se ubicó como el segundo más joven de todos los tiempos en lograr la máxima distinción de la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez).

Para abrazar el título, Faustino necesitaba completar su tercera norma de Gran Maestro. El objetivo se selló de manera matemática en la penúltima ronda del torneo italiano tras vencer al maestro polaco Bartlomiej Niedbala. Con un juego sólido y una madurez que asombra a los expertos, el "Messi del ajedrez" llegó invicto a la definición, demostrando que su nivel de ELO ya pedía a gritos la distinción

Lo de Oro no es casualidad, sino talento y progreso. Su primera norma llegó en Madrid (septiembre 2025) y la segunda en Buenos Aires (diciembre 2025), durante el Magistral Szmetan-Giardelli. En Cerdeña, Faustino superó a rivales de gran jerarquía y manteniendo una performance superior a los 2.600 puntos.

Con solo 12 años, 6 meses y 26 días, el argentino superó la marca de leyendas y se ubicó como el segundo más joven de todos los tiempos en lograr la máxima distinción de la FIDE.

El impacto en el deporte nacional

Este logro posiciona a la Argentina nuevamente en el mapa grande del ajedrez. Faustino quedó en el ranking histórico apenas detrás del estadounidense Abhimanyu Mishra, superando los registros de precocidad de figuras como Magnus Carlsen y Garry Kasparov. El joven de San Cristóbal, que ahora reside en España para potenciar su carrera, sigue confirmándose como una realidad.