Más “Chessi” que nunca: Faustino Oro hizo historia y se convirtió en Gran Maestro de ajedrez

El ajedrez argentino volvió a celebrar una jornada histórica gracias a Faustino Oro. El joven talento porteño consiguió este fin de semana el título de Gran Maestro, la máxima distinción otorgada por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, por sus siglas en francés), y ratificó por qué es considerado una de las mayores promesas del deporte a nivel mundial.

Cómo llegó Faustino Oro a convertirse en Gran Maestro de ajedrez

La consagración llegó durante el Festival Internacional de Cerdeña, en Italia, donde el argentino alcanzó la tercera norma necesaria para obtener el histórico reconocimiento. Con apenas 12 años, 6 meses y 26 días, Oro quedó ubicado como el segundo Gran Maestro más joven de toda la historia del ajedrez, solo superado por el estadounidense Abhimanyu Mishra, quien mantiene el récord desde 2021.

El triunfo clave que selló la consagración de Faustino Oro

El joven argentino logró el objetivo luego de vencer al polaco Bartlomiej Niedbala en una de las partidas decisivas del certamen disputado en Italia.

Horas más tarde, el emparejamiento para la ronda final terminó de confirmar la hazaña: Oro debía enfrentar al ruso Ian Nepomniachtchi, uno de los máximos favoritos del torneo. Esa combinación de resultados le permitió asegurarse matemáticamente la norma que necesitaba para convertirse oficialmente en Gran Maestro.

El argentino llegó invicto a la definición del campeonato y volvió a demostrar una madurez sorprendente frente a rivales de experiencia internacional. No en vano lo apodan "Chessi" (apodo que deriva de 'chess' y el apellido del capitán argentino de la Selección de fútbol, Lionel Messi). Pasó otra prueba. Y van.

Un récord histórico para el ajedrez argentino

La obtención del título representa un hecho inédito para el deporte nacional y consolida a Faustino Oro como una de las grandes apariciones del ajedrez mundial de los últimos años.

El joven ya había roto marcas de precocidad anteriormente: en 2024 se había convertido en el Maestro Internacional más joven de la historia, anticipando un crecimiento que ahora quedó confirmado con este nuevo logro.

Con su explosión internacional, Oro no sólo se metió entre los nombres más destacados del circuito mundial, sino que también renovó la ilusión del ajedrez argentino, que vuelve a tener un representante de élite entre los mejores jugadores del planeta.