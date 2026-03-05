El tablero marcaba el final de una partida cargada de tensión y expectativa. Del otro lado estaba uno de los torneos más exigentes del circuito y una oportunidad histórica. Pero esta vez el milagro no llegó. El joven argentino Faustino Oro se rindió ante el ruso Aleksey Grebnev y quedó a un paso de convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia del ajedrez.

El escenario fue el tradicional Abierto Internacional Aeroflot, en Moscú, donde el prodigio porteño llegó a la última ronda con la posibilidad concreta de lograr la tercera norma que exige la FIDE para alcanzar el máximo título del ajedrez.

El desafío no era sencillo. Grebnev, de 19 años, es uno de los jóvenes talentos más fuertes del circuito: fue campeón mundial Sub-18 en 2023, campeón juvenil asiático en 2024 y se encuentra dentro del Top 100 del ranking internacional.

La partida se disputó en los salones del Hotel The Carlton. Oro jugó con piezas negras y apostó a una estrategia agresiva para buscar la victoria que lo metiera en la historia.

Durante varios pasajes del encuentro el argentino logró sostener el equilibrio del juego. Sin embargo, el desarrollo se volvió cada vez más complejo y, con el reloj jugando en contra, un error terminó inclinando la balanza a favor del ajedrecista ruso.

La derrota cerró el sueño del récord, que hoy sigue en manos del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien se convirtió en Gran Maestro con 12 años, 4 meses y 25 días.

De haber ganado, Oro habría logrado el título con seis días de anticipación respecto a esa marca.

Más allá del resultado final, el joven argentino dejó una actuación más que destacada en Moscú. Llegó al torneo como preclasificado número 35 y terminó escalando hasta el puesto 22, con una campaña sólida de cuatro victorias, tres empates y dos derrotas.

Además, alcanzó un rating en vivo cercano a los 2567 puntos, una cifra que ratifica su crecimiento y su consolidación como una de las mayores promesas del ajedrez mundial.

El miércoles había encendido la ilusión tras dos triunfos consecutivos: primero derrotó al indio Mandar Lad y luego superó al azerbaiyano Shiroghlan Talibov, resultados que lo dejaron a una victoria de la marca histórica.

Nacido en el barrio porteño de San Cristóbal y actualmente radicado en Barcelona, Oro ya consiguió dos normas de Gran Maestro durante 2025 en torneos disputados en España y Argentina.

El récord no llegó esta vez, pero el camino recién empieza. Con apenas 12 años, el ajedrez argentino ya tiene un nombre que empieza a resonar en todo el mundo.