Faustino Herrera y Valentino De Rosa clasificados al Sudamericano 2027

El squash neuquino cerró una nueva temporada nacional con un objetivo cumplido, dos de sus jóvenes representantes estarán en el Sudamericano Juvenil 2027, que se disputará en Medellín, Colombia. Faustino Herrera y Valentino De Rosa, jugadores del Club Alemán de Neuquén, consiguieron la clasificación luego de completar una destacada temporada en el Circuito Nacional de Menores 2026.

La cuarta y última fecha del campeonato se desarrolló entre el 6 y el 8 de noviembre en las instalaciones del Club Villa Díaz Vélez, en Necochea, y tuvo especial importancia para definir las posiciones finales del ranking argentino. La delegación neuquina estuvo acompañada por Diego Albistro, entrenador y referente del proceso formativo del Club Alemán.

Faustino Herrera: subcampeón nacional M13 y semifinalista M15

La actuación de Faustino volvió a sobresalir por su rendimiento en dos categorías diferentes. Con 11 años al comenzar el torneo, y habiendo cumplido los 12 durante el desarrollo de la competencia, afrontó el desafío de jugar simultáneamente en M13 y M15, enfrentándose también a jugadores de mayor edad. En M13 tuvo un recorrido sobresaliente.

Ganó sus tres encuentros de la fase de grupos ante Milo Rigotti Domínguez, Vicente Mancino y Lorenzo Laguilon, todos por 2-0. En las instancias eliminatorias superó a Lautaro Farías por 2-0 y a Lautaro Giménez Dantur por 3-0, resultado que le permitió acceder a la final.

En la definición se enfrentó a Baltazar Albelo. En un partido muy exigente, Faustino cayó por 3-1, con parciales de 6-11, 9-11, 12-10 y 15-17. El cuarto game se extendió hasta el 17-15 y reflejó la paridad de una final que estuvo muy cerca de prolongarse a un quinto juego. De esta manera, se quedó con el subcampeonato nacional M13.

En M15 también tuvo una actuación destacada. Consiguió cuatro victorias: superó a Venancio Reyes por 2-1, a Faustino Ubertelli Machado por 2-0, a Gianluca Di Biase por 2-0 y a Lucas Silva por 2-0. Alcanzó las semifinales, donde cayó por 3-0 ante Bautista Romiglio, quien posteriormente se consagró campeón de la categoría.

El balance del torneo fue de nueve victorias en once partidos, un subcampeonato nacional y una semifinal en dos categorías. Una actuación de especial relevancia por su edad y por la exigencia de competir frente a rivales de hasta dos años mayores. Con estos resultados, Faustino finalizó segundo en el ranking argentino anual M13, posición que le aseguró la clasificación al Sudamericano Juvenil 2027.

El desempeño en Necochea se suma a una trayectoria que viene acumulando resultados importantes. En 2025 se consagró campeón argentino anual en M11 y M13, convirtiéndose en el primer jugador neuquino en obtener los títulos anuales de ambas categorías en un mismo año. También consiguió la medalla de plata en M11 en el Sudamericano Juvenil disputado en Quito, Ecuador, en febrero de 2025.

En 2026 volvió a representar a la Argentina en el Sudamericano Juvenil de Asunción, Paraguay, luego de alcanzar el primer puesto del ranking nacional M13 para la clasificación. Allí ganó sus dos partidos de zona y llegó a octavos de final, instancia en la que cayó 3-2 frente al brasileño Mathias Baraldi Capoulliez, después de remontar una desventaja de dos games.

Su recorrido combina títulos nacionales, medallas sudamericanas y una evolución sostenida en el circuito patagónico, donde también consiguió tres campeonatos consecutivos en categorías diferentes: Quinta en junio de 2025, en Bariloche, cediendo apenas un game; Cuarta en diciembre de 2025, durante la última fecha de ese circuito; y Tercera en octubre de 2026, nuevamente en Bariloche, con otra actuación en la que perdió apenas un game en todo el torneo. Con 12 años recién cumplidos, Faustino continúa ampliando su experiencia competitiva y sumando resultados que lo proyectan como uno de los jóvenes jugadores a seguir en el squash argentino.

Valentino De Rosa: clasificación sudamericana y presencia en dos categorías

Valentino De Rosa, de 16 años, también completó una temporada que le permitió alcanzar el objetivo de la clasificación internacional. En Necochea compitió en M17 y M19. En M17 cayó por 1-2 ante Mirko Rigotti Domínguez en el cuadro eliminatorio. En M19 alcanzó las semifinales, donde perdió por 0-3 frente a Nicolás Sardi.

Al cierre de la temporada, Valentino se ubicó en la tercera/cuarta posición del ranking argentino M17, empatado en puntos con Emanuel Augurusa. Esa ubicación le permitió obtener la clasificación al Sudamericano Juvenil 2027. La participación en dos categorías durante una misma competencia representó una nueva oportunidad para medirse con jugadores de diferentes edades y niveles de experiencia. Su clasificación es el resultado de una temporada de continuidad y trabajo en el circuito nacional.

Dos clasificados, un objetivo cumplido La clasificación de Faustino Herrera y Valentino De Rosa representa un nuevo logro para el squash de Neuquén y para el trabajo formativo del Club Alemán.

Los dos jugadores consiguieron ubicarse entre los mejores del país y acceder a la posibilidad de representar nuevamente a la Argentina en una competencia sudamericana. El objetivo se alcanzó, además, “a la neuquina”: con presupuesto propio y sin recibir asistencia económica durante todo el año.

La participación en el calendario nacional y el camino hacia la clasificación se sostuvieron con recursos propios, a partir del esfuerzo de los deportistas y sus familias. Ahora comienza una nueva etapa: preparar la participación en Medellín 2027, donde Faustino y Valentino tendrán la oportunidad de representar a Neuquén y a la Argentina en el escenario internacional. Dos jugadores, dos categorías y un mismo destino. El squash neuquino vuelve a tener presencia en el Sudamericano Juvenil.