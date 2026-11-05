La cuenta regresiva llegó a su fin y el fútbol argentino se prepara para vivir una definición apasionante. La fecha 16 del Torneo Clausura 2026 pondrá en juego mucho más que los últimos lugares para los playoffs: también definirá al mejor equipo de la temporada en la tabla anual, con tres protagonistas que llegan separados por apenas un punto y que jugarán en simultáneo para evitar cualquier ventaja deportiva.

La jornada comenzará este jueves y se extenderá hasta el domingo, con partidos determinantes para los equipos que todavía mantienen aspiraciones de avanzar a los octavos de final. Algunos buscarán defender su posición, otros necesitan un triunfo para meterse entre los ocho mejores y varios llegan obligados a ganar para no despedirse anticipadamente del último campeonato del año.

Pero todas las miradas estarán puestas en la pelea por la cima de la tabla anual. Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central protagonizarán una definición paralela que promete tensión hasta el cierre. Los tres jugarán el sábado a las 17.30, en simultáneo, con el objetivo de quedarse con el primer puesto y cerrar la temporada como el mejor equipo del año.

La pelea por la tabla anual, el plato fuerte del sábado

Boca llega como líder de la clasificación general y tendrá la posibilidad de defender su lugar en La Bombonera frente a Defensa y Justicia. El Xeneize, además, ocupa el segundo puesto de su zona y buscará cerrar la fase regular con una victoria que le permita sostener sus aspiraciones en ambos frentes.

Su principal perseguidor es Argentinos Juniors, que aparece segundo en la tabla anual por diferencia de gol. El Bicho recibirá a Huracán, un rival que todavía conserva posibilidades matemáticas de meterse en los playoffs y que necesita un resultado positivo para mantener viva la ilusión.

Rosario Central, por su parte, está a solamente un punto de la cima y jugará en Arroyito frente al descendido Estudiantes de Río Cuarto. El Canalla buscará aprovechar cualquier tropiezo de sus competidores para quedarse con el primer lugar y defender su posición en la clasificación general.

Los tres encuentros comenzarán a las 17.30 y tendrán un condimento especial: cada resultado puede modificar el orden de la tabla anual y definir quién termina la temporada en lo más alto.

Los playoffs también se juegan al límite

La pelea por ingresar entre los ocho mejores de cada zona tendrá otro capítulo determinante. El viernes, desde las 19.15, habrá una triple jornada que concentrará buena parte de la atención en el Grupo A.

Independiente recibirá a Deportivo Riestra con la obligación de defender su octavo puesto y sus 20 puntos. San Lorenzo, actualmente afuera de la zona de clasificación con 19 unidades, enfrentará a Platense, que tiene 17 y necesita un triunfo para sostener sus últimas posibilidades.

En simultáneo, Unión, décimo con 18 puntos, recibirá a Vélez, que llega con 30 unidades y todavía puede terminar entre el segundo y el quinto lugar de su grupo. El Fortín también tiene objetivos importantes en la tabla anual, por lo que buscará cerrar la fase regular de la mejor manera.

La actividad comenzará el jueves a las 15, cuando River visite a Aldosivi, ya descendido. El Millonario intentará asegurarse el cuarto puesto del Grupo B y garantizarse la localía para los octavos de final. El viernes, a la misma hora, Racing, ya eliminado, visitará a Barracas Central, que ocupa el sexto lugar y todavía tiene aspiraciones de mejorar su posición.

El sábado también habrá actividad desde las 15, cuando Estudiantes de La Plata se mida con Talleres en un duelo entre dos equipos eliminados, aunque con objetivos vinculados a la clasificación a las copas internacionales.

Con la fase regular a punto de bajar el telón, cada punto tendrá un valor enorme. La fecha 16 promete una definición cargada de emociones, con tres equipos peleando por quedarse con la corona anual y varios clubes jugándose su última oportunidad de seguir en carrera. En el fútbol argentino, el fin de semana puede cambiarlo todo.