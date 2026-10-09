Deportivo Rincón recibirá este sábado a Kimberley de Mar del Plata por una nueva instancia del Torneo Federal A 2026, el cotejo se jugará en la remodelada cancha del camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa Moisés Elías Gómez a la vera del río Colorado en el límite con la provincia de Mendoza, el desde las 16.

El encuentro entre neuquinos y bonaerenses corresponderá a la Segunda Etapa de la Reválida, que estará compuesta por un total de 24 clubes. 10 clubes clasificados de la Primera Etapa. 10 clubes provenientes de la Segunda Fase y los cuatro clubes perdedores de la Tercera Fase del Primer Ascenso.

Esta instancia también se disputará por eliminación directa a doble partido (ida y vuelta), definiendo la localía en el primer encuentro para los equipos ubicados entre el puesto 13° y 24°.

El encuentro será transmisión de Prima Multimedios de Neuquén capital, a partir de las 14 por las radios AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Luis Hernandorena y la operación técnica de José Ramón Paredes.

En la previa del partido, Bruno Di Bello jugador de El León del Norte fue entrevistado en el Pograma Grito Sagrado del Grupo Prima Multimedios. El nativo de Olavarría jugó el año pasado en el rival de este fin de semana y dejó sus impresiones en torno al partido de este sábado.

En la designación de la cuaterna arbitral por parte del Consejo Federal, se nominó a un colegiado de la Liga de Mar del Plata, ciudad origen del rival del equipo de LiFuNe.

En principio, los jueces designados son, el oriundo de Punta Alta, Fernando Omar Marcos de la Liga del Sur de Bahía Blanca, como principal, como asistente uno, el bahiense Emiliano Nicolas Bustos que representa a la Liga de Rio Colorado, Dario Rojas Martines como segundo asistente de la Liga de Mar Del Plata y como cuarto árbitro, el también bahiense Felipe Zonco de la Liga de Coronel Dorrego.