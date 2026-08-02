EL Torneo Regional Federal Femenino puso primera este fin de semana en su instancia Patagónica. En el cotejo de ida de la primera fecha, el Deportivo Rincón superó de local a Jorge Newbery de Patagones, mientras que Confluencia festejó en casa de Pacífico.

La Patagonia puso primera en el Federal, torneo que reúne a los mejores equipos de todo el país y que busca, en su primera instancias, las campeonas de las 8 regiones. Tres clubes de Neuquén dicen presente, buscando seguir con el dominio de la provincia en los últimos años.

En el norte neuquino, el Deportivo Rincón se quedó con un triunfo clave de local ante Jorge Newbery de Patagonia por 4-2, en un juego donde el equipo de la Liga de Viedma se fue al descanso arriba 2-1. En el complemento hubo reacción por parte del elenco que Comanda Franco, y con los goles de Agustina Quersi, Valentina Ganga, Macarena Cerdan y Dalma Torres, se lleva una buena ventaja de cara a la vuelta, en 7 días.

Confluencia y Pacífico animaron un parejo cotejo en la ida- Foto Pablo Chagumil

Por otro lado en Mitre y Agote, Confluencia sacó ventajas en la ida ante Pacífico por 2-1. En un cotejo donde las emociones llegaron en el final, las Vinotinto se quedaron con la victoria por intermedio de Micaela Ojeda y Cecilia Bartoloni. María Quesada había igualado transitoriamente para las decanas.

Confluencia y Pacífico son los dos clubes más ganadores de la región Patagónica desde que se disputa la competencia, con dos títulos cada uno. Por su parte Rincón, jugó dos de las 5 finales que tuvo el torneo.