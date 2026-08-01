Pacífico, Confluencia y Rincón representan a Neuquén en el torneo femenino más importante del país

Se abre la edición 2026 del Torneo Regional Federal Femenino de fútbol, competencia que reúne a equipos de todo el país. Neuquén dice presente con tres clubes: Confluencia, Pacífico y Rincón, donde buscarán defender los pergaminos conseguidos en las últimas temporadas.

Desde que la competencia se comenzó a disputar, y con diferentes formatos a lo largo de su desarrollo; la Liga de Fútbol de Neuquén fue quien dominó en la región Patagónica, con Pacífico y Confluencia logrando el título en dos oportunidades.

Para esta temporada, el formato será de eliminación directa, con duelos a partido ida y vuelta. Los dos equipos campeones se verán las caras en la primera fase: desde las 17 y con arbitraje de Muriel Lillo; Pacífico se verá en Mitre y Agote con las Vinotinto.

Las Decanas renovaron su plantel al 100%, con una nueva camada, CT y proyecto que apunta a volver a ser el club dominante para los torneos siguientes, en este Federal, la idea es hacer un buen papel. “El regional no nos quita el sueño, pero nos preparamos para dejar el mejor desempeño posible”, dijo su DT, Alejandro Gigena.

Rincín debuta contra Newbery de Patagones

Por su parte Confluencia, se armó nuevamente para ser protagonista y lograr el tricampeonato patagónico. Con Fredy Ibáñez como DT, el elenco capitalino se apoya en la experiencia de varias de sus jugadoras.

“El objetivo es ser competitivos en cada partido, buscamos que el equipo tenga una identidad de juego clara y este a la altura de un torneo que sabemos que es muy exigente”, señaló.

Por otro lado va el Deportivo Rincón, que jugará su serie ante Jorge Newbery de Carmen de Patagones, abriendo la llave en el norte neuquino desde las 15hs con arbitraje de Aisha Leszinnsky.

Oscar Ibáñez está a cargo del equipo que buscará dar el salto luego de dos finales perdidas en la región patagónica: "Los objetivos para este regional son llegar lo más lejos posible y pelear todos los partidos".

EL Regional Federal Femenino busca en su primera instancia los campeones de las 8 regiones, para luego comenzar con los duelos de cuartos de final, donde se conocerá a las campeonas de este 2026.