La polémica por el arbitraje de Nicolás Lamolina en el partido entre All Boys y Godoy Cruz sumó un nuevo capítulo. Federico Beligoy, director de la Dirección Nacional de Arbitraje, salió a respaldar públicamente al juez y explicó por qué terminó anulando el penal que había sancionado a favor del conjunto mendocino, en una jugada que generó fuertes cuestionamientos y recorrió las redes sociales.

El episodio ocurrió a los 87 minutos, cuando Lamolina cobró una infracción de Iván Zafarana sobre Axel Rodríguez dentro del área. La decisión provocó la reacción inmediata de los jugadores de All Boys, que rodearon al árbitro y le mostraron la repetición de la jugada desde un dispositivo móvil. Según las imágenes que circularon, el contacto se habría producido fuera del área, lo que desató la controversia.

La situación mantuvo el partido detenido durante 22 minutos. Finalmente, Lamolina dio marcha atrás con su decisión inicial, anuló el penal y sancionó un tiro libre directo para Godoy Cruz. La extensa interrupción y la presencia del teléfono en medio de las protestas alimentaron las dudas sobre cómo se resolvió una de las jugadas más discutidas de la fecha de la Primera Nacional.

Qué dice el comunicado de la Dirección Nacional de Arbitraje

A través de un comunicado, Beligoy reconoció que la sanción inicial fue equivocada, pero defendió la manera en que se corrigió el fallo. “El árbitro principal, Nicolás Lamolina, sancionó erróneamente un tiro penal a favor de la visita”, señaló el documento. Luego, explicó que el asistente Agustín Méndez, desde su posición, le comunicó que la infracción había existido, aunque fuera del área. “Bajo las directrices del trabajo en equipo resolvió sancionar correctamente”, agregó.

El texto también rechazó expresamente las versiones periodísticas que sostenían que las imágenes mostradas desde el celular habían aportado pruebas determinantes para modificar la decisión. De esta manera, la Dirección Nacional de Arbitraje buscó despejar las dudas sobre el procedimiento y sostuvo que el cambio se produjo a partir de la comunicación entre Lamolina y su asistente.

Por su parte, el propio árbitro también defendió su resolución final y explicó que necesitaba recomponer la comunicación con Méndez antes de reanudar el encuentro. Según su versión, el asistente había observado que el contacto se produjo fuera del área y, tras evaluar esa información desde la lógica del trabajo en equipo, decidió confiar en su criterio y sancionar el tiro libre. Sin embargo, la escena del teléfono y los 22 minutos de demora ya habían convertido la jugada en uno de los episodios más controvertidos del fútbol argentino.