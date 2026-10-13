El fútbol de Ascenso sigue entregando los fines de semana diferentes imágenes polémicas, y las decisiones arbitrales siguen bajo la lupa. Esta vez fue Nicolás Lamólina, quien pitó un polémico penal a favor de Godoy Cruz ante All Boys. En medio de los reclamos, un jugador entró con celular para mostrar la jugada, y tras varios minutos, la decisión fue modificada.

La fecha 33 de la Primera Nacional dejó un caso insólito en el empate sin goles en Floresta, cuando el juez del cotejo pitó penal cerca de final a favor del elenco mendocino, por una falta cometida fuera del área. Todo el plantel local, que pelea el descenso, se acercó para reclamar, entre ellos Alejo Tabares uno con un celular, mostrando que fue fuera.

Minutos después, Lamolina cambió el fallo y dio tiro libre, argumentando que tras hablar con el asistente (Agustín Méndez) determinaron que fue afuera. “Entendiendo el trabajo en equipo, confié en lo que dijo y reanudamos con tiro libre”, explicó el juez del cotejo.

Así mismo, resaltó que está compungido por la situación que le tocó vivir, “Jamás pensé que alguien podía entrar con un teléfono a tratar de persuadir una decisión; incluso posteriormente, Zafarana, no sé si con el mismo celular, también se acercó para quererme mostrar que la situación era afuera, adentro o como sea. Lo menciono porque es sumamente grave y no lo puedo dejar pasar”, agregando además que “busqué absolutamente todo el tiempo mirar para otro lado, aunque sea a la nada, porque sabía que esa situación era compleja”.

Con el empate en cero, Godoy Cruz quedó tercero en el Grupo A de la Primera Nacional con 57 puntos, a cinco del líder Ferro. Por su parte All Boys está 16°, dos por encima de Acasusso y San miguel, ambos con 32 y en zona de descenso directo.