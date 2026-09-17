A muy poco de que se viva por primera vez en la Patagonia, Federico Bolan habló sobre la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía en el Ruca Che. El vicepresidente de ECyDENSE, la empresa que organiza eventos culturales y deportivos en Neuquén, manifestó en una entrevista con Pancho Casado en AM550 que el estadio está en óptimas condiciones, señaló que su reforma es un objetivo cumplido de la gestión y aseguró que es la puerta de entrada para futuros eventos deportivos de peso en la provincia.

"No pensamos que íbamos a llegar a una Copa Davis en tan poco, te soy sincero, pero era parte del plan de la gestión de Rolando Figueroa poner el estadio a la altura de su historia y empezar a ser una sede nacional", dijo Bolan sobre la reestructuración del Ruca Che, que por primera vez albergará una serie de Copa Davis.

El dirigente manifestó que el proceso de reacondicionamiento del estadio no es algo para un evento aislado y señaló los eventos en los que el recinto había recibido eventos deportivos recientes: "Veníamos con el partido de vóley de Argentina-China, la liga femenina de básquet. No es que lo dejamos bien para la Copa Davis, fue parte de un plan para poner el Ruca Che a la altura".

Pensando en los próximos días, pero también a futuro, Bolan se mostró entusiasmado con lo que la Copa Davis puede traer en materia deportiva para Neuquén: "Estamos muy emocionados con el equipo porque vemos que esta semana vamos a cambiar la historia de los deportes de la provincia. Ya vemos que esto funciona, que la Copa Davis va a volver a Neuquén, que se abren carpetas para otros proyectos similares. La verdad es una locura lo que está pasando".

Sobre la pantalla flotante, una de las particularidades que tiene el recinto pensada para, comentó: "Es una herramienta fundamental para el chequeo del arbitraje. En este caso es el ojo de halcón, que acá lo vamos a llamar "ojo de cóndor andino". Esta tecnología que trae la Copa Davis es especial porque no hay jueces de línea, es todo vía tecnología. Cuando haya un punto dudoso, levantaremos la vista y veremos dónde picó la pelota".

Por último, Bolan aseguró que la organización para el evento está en tiempo y forma, y destacó que habrá elementos de la refacción que quedarán para otros eventos futuros: "Llegamos bien y prolijo y nos encanta hacer cosas inteligentes. Por ahí otro lo alquila y es plata del Estado, después se desarma y no queda nada. Nosotros queremos que, cuando se levante este campamento queden cosas ya fijas en el estadio con compras inteligentes que se amorticen en otros shows y levantar la calidad del servicio".