La interna del Real Madrid sumó un nuevo capítulo explosivo después de la fuerte discusión entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni que terminó con el uruguayo lesionado. Mientras el club analiza posibles sanciones y mantiene abierta una investigación interna, apareció la primera imagen pública del mediocampista tras el incidente ocurrido en el vestuario.

El episodio generó enorme repercusión en España porque trascendió que Federico Valverde sufrió un corte en la frente y un cuadro de conmoción producto del enfrentamiento con su compañero. Como consecuencia, el futbolista deberá permanecer entre diez y catorce días alejado de las canchas y quedó automáticamente descartado para el clásico frente al Barcelona.

En medio de la polémica, quien mostró cómo se encuentra actualmente el jugador fue Mina Bonino, esposa del volante uruguayo. A través de sus redes sociales compartió una fotografía familiar donde se lo ve sonriente junto a ella y su hijo. Aunque no se observan heridas visibles, trascendió que el corte permanece cubierto bajo una gorra.

Federico Valverde rompió el silencio

Lejos de alimentar el escándalo, el propio Federico Valverde intentó desactivar las versiones más violentas sobre el conflicto. “En ningún momento mi compañero me pegó y yo tampoco lo hice, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos cagamos a piñas, pero eso no sucedió”, expresó el futbolista para aclarar lo ocurrido puertas adentro del vestuario merengue.

Además, el mediocampista dejó en claro que el clima dentro del plantel no atraviesa su mejor momento y lamentó profundamente el episodio. “Me duele el momento que estamos pasando. El resultado es una acumulación de cosas que terminan en una pelea sin sentido”, aseguró, reconociendo el desgaste emocional que existe actualmente en el equipo español.

Sin embargo, desde la prensa española dieron una versión mucho más tensa de la secuencia. Según reveló el periodista Edu Aguirre en el programa El Chiringuito, la discusión entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni se reavivó dentro del vestuario y terminó con empujones y forcejeos entre ambos jugadores.

Federico Valverde rompió el silencio

De acuerdo a ese relato, en medio de la pelea el uruguayo perdió el equilibrio y golpeó violentamente su cabeza contra una mesa. “El golpe es muy fuerte. Hay cosas de las que no se acuerda y se queda medio inconsciente”, detalló Edu Aguirre sobre el dramático momento que obligó al futbolista a ser trasladado rápidamente a un centro médico para recibir puntos de sutura.

Ahora, toda la atención estará puesta en la evolución física de Federico Valverde y en los estudios médicos que deberá superar antes de volver a entrenarse con normalidad. Mientras tanto, en el Real Madrid crece la preocupación por el impacto que este escándalo podría tener en el vestuario en plena recta decisiva de la temporada.