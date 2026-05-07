Real Madrid es un cabaret y el nuevo capítulo de la zaga ahora incluye golpes de puño dentro del vestuario entre el uruguayo Federico Valverde y el francés Tchouméni.

Ambos mediocampistas y titulares del primer equipo habrían discutido por una patada en la práctica del europeo al sudamericano. Aparentemente el uruguayo fue elevando la temperatura, le devolvió las gentilezas con mayor vehemencia y al día siguiente (por este jueves), le negó el saludo a su llegada al predio de entrenamientos.

El intento estéril del técnico por calmar las aguas

El aún técnico Álvaro Arbeloa quiso suavizar la situación poniendo a ambos jugadores en la misma formación de práctica, pero ni así cortaron los problemas.

Hasta que, de regreso en vestuarios, se produjeron nuevas discusiones que habrían terminado en la agresión física. Como consecuencia de todo ello, el integrante de la selección uruguayo habría llevado la peor parte y debió ser traslado al Hospital por un golpe en la cabeza.

El descargo de Valverde

Ya en la noche de Madrid, desde su domicilio, Valverde utilizó sus redes personales para emitir un descargo. "En la discusión golpee accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital... entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional", dice el jugador.

El descargo de Federico Valverde en sus redes oficiales por las peleas internas en el Real Madrid.

“Lo siento, lo siento de corazón porque me duele la situación. El Madrid es una de las cosas más importantes de mi vida. El resultado es una acumulación de cosas que terminan en una pelea sin sentido, perjudicando la imagen, dejando el beneficio de la duda”, continúa.

Lo que definitivamente queda claro es que las diferencias existieron, la lesión también (traumatismo craneal) y la baja del subcapitán nada menos que para el clásico es un hecho. El Merengue debe visitar el domingo a las 10 (hora de la Argentina) al Barcelona, el conjunto catalán que sólo con el empate le dará la vuelta olímpica en la cara.

Sumario interno para saber qué pasó

Pero además, el propio club ha iniciado un sumario interno para investigar lo sucedido y los medios españoles no descartan sanciones personales para los dos jugadores.

Todo parece indicar que la temporada 2026/2027 no tendrá espacio para los dos en la "Casa Blanca", entre otras importantes decisiones que se esperan comenzar a conocer desde los próximos días.