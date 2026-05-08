Cristiano Ronaldo volvió a demostrar que hay una comparación que todavía le sigue tocando una fibra sensible. Ni siquiera una nueva victoria de Al Nassr, ni otro récord personal alcanzado, lograron evitar que el portugués terminara protagonizando una escena polémica en el fútbol árabe.

Todo ocurrió durante el triunfo 4-2 frente a Al Shabab, en un partido que parecía controlado para el equipo del portugués, pero que terminó desviando toda la atención hacia una reacción de CR7 que rápidamente se viralizó en redes sociales y quedó captada por las cámaras de televisión.

Mientras el encuentro estaba detenido, desde las tribunas comenzó a bajar un clásico que persigue a Cristiano desde hace años: “¡Messi, Messi!”. Los hinchas rivales aprovecharon el momento para provocar al ex Real Madrid, que primero respondió con gestos irónicos, moviendo los brazos como si dirigiera una orquesta.

Sin embargo, lejos de quedar ahí, el delantero perdió la paciencia. Visiblemente molesto, Ronaldo realizó un gesto obsceno hacia la tribuna al tomarse la zona pélvica, una reacción que volvió a encender la polémica alrededor del crack portugués y que rápidamente explotó en redes y programas deportivos de todo el mundo.

Incluso, un futbolista rival debió acercarse para intentar tranquilizarlo y evitar que la situación escalara todavía más en medio de un clima cada vez más caliente.

En lo futbolístico, la noche había sido redonda para Al Nassr. El conjunto saudí ganó con autoridad gracias a un triplete de Joao Félix y otro aporte de Cristiano, que llegó a los 100 goles en el fútbol árabe y elevó su impactante marca personal a 971 tantos oficiales en su carrera profesional.

Además, el equipo del portugués quedó muy cerca de consagrarse campeón. Con esta victoria, Al Nassr le sacó cinco puntos de ventaja al Al Hilal cuando restan apenas tres fechas para el cierre del campeonato. Justamente, ambos equipos se enfrentarán el próximo martes en un clásico que puede definir el título.

Pero una vez más, Cristiano terminó siendo noticia más por su reacción que por sus goles. Y en Arabia, el grito de “Messi” volvió a sacarlo de partido.