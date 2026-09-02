Talleres ya dio vuelta la página. Después de un ciclo tan costoso como fugaz de Jorge Sampaoli, el conjunto cordobés encontró rápidamente a su reemplazante y Omar De Felippe ya comenzó a trabajar al frente del plantel. El flamante entrenador dirigió este martes su primera práctica, a la espera de su presentación oficial.

El exentrenador de Central Córdoba, campeón de la Copa Argentina 2024, tuvo su primer contacto con los futbolistas y con los integrantes del cuerpo de trabajo que acompañan diariamente al plantel. Luego, se puso al frente de la práctica en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli.

La jornada comenzó desde las 15 y contó con la presencia de socios y de Cadena 3. Una vez finalizado el entrenamiento, De Felippe brindará una rueda de prensa ante los medios presentes y quedará oficialmente presentado como nuevo conductor del equipo albiazul.

El desafío de levantar a la T

De Felippe llega a Talleres con la misión de recuperar el rumbo de un equipo que atraviesa semanas convulsionadas. Su llegada se produjo inmediatamente después de la salida de Sampaoli, quien no logró encontrar resultados durante su breve estadía en Córdoba.

El entrenador oriundo de Casilda había llegado con grandes expectativas y con un contrato de 18 meses, hasta el 31 de diciembre de 2027. Además, su contratación representó una fuerte apuesta económica para la institución, al convertirse en el técnico más caro de la historia del club.

Sin embargo, el ciclo terminó mucho antes de lo esperado. Sampaoli dirigió apenas siete encuentros, con cuatro derrotas, dos empates y una sola victoria. El empate 0-0 frente a Central Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes terminó siendo el último capítulo de una etapa que había comenzado con ilusión y terminó de manera anticipada.

De Sampaoli a De Felippe

Ahora, el desafío quedó en manos de De Felippe, un entrenador de perfil diferente que llega con el antecedente inmediato de haber llevado a Central Córdoba a conquistar la Copa Argentina 2024.

La T apuesta a que el cambio de conducción sirva para recuperar estabilidad y volver a encontrar una identidad futbolística. El nuevo DT ya tuvo su primer entrenamiento y este miércoles tendrá su presentación oficial, en el inicio de una nueva etapa para el conjunto cordobés.