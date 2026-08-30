Sábado por la noche, cita ineludible con el baile en Córdoba que tuvo una previa sin goles con las presentaciones de Belgrano en Tucumán ante Atlético y de Talleres en el Mario Alberto Kempes contra Central Córdoba de Santiago del Estero por la 7ª fecha del Torneo Clausura 2026.

El Pirata buscaba una victoria como visitante que lo llevara a la punta de la zona B, al menos hasta que Argentinos Juniors complete su presentación del domingo en La Paternal ante Aldosivi. Sin embargo, la formación de Ricardo Zielinski no salió del 0 a 0.

La T, por su parte, ponía a prueba una vez más a su técnico Jorge Sampaoli. El mejorado Central Córdoba de Sebastián Domínguez en el grupo A que lo tiene a Vélez e Instituto en lo más alto, le impidió llegar a la segunda victoria de la campaña y con orden y entrega física le selló un 0 a 0 que sólo levantó más reprobación desde las tribunas.

Por la mala campaña del Talleres de Jorge Sampaoli, el hincha cordobés ya insulta hasta el presidente Andrés Fassi.

Hubo silbidos de reprobación para el Matador, una situación que ya no alcanza solamente a su entrenador, también a su presidente Andrés Fassi y a todo el plantel que ya casi no tiene chances de llegar a meterse entre los 8 que avanzarán a los playoffs, más allá de lo que diga la matemática.

Último y caro

La contratación de Sampaoli por parte de Talleres causó asombro en el mercado de pases, pero la actualidad del equipo no marcha al ritmo de las ilusiones.

El ex técnico de la Selección Argentina ya estuvo al borde de su salida, pero fue sostenido por la dirigencia, aunque ya no por la banca de los hinchas que miran con asombro el fondo de la tabla de posiciones.

Para colmo, el Belgrano campeón no para y vuelve a ser gran protagonista, aunque se quedó afuera de la Copa Argentina ante Racing.