No daba para más y terminó siendo el fin del breve ciclo de Jorge Sampaoli como técnico de Talleres de Córdoba, después de 7 fechas y apenas una victoria.

El 0 a 0 de sábado por la noche en el Mario Alberto Kempes contra Central Córdoba de Santiago del Estero completó el casillero de salida para el experimentado entrenador que sigue de malas por el fútbol del mundo.

Contrato oneroso, relación distante con todas las partes: jugadores, dirigentes, hinchas y periodistas, el mal juego del equipo alarmaba y la tribuna chifló el sábado por la noche al término de la 7ª fecha.

La rescisión del contrato fue de común acuerdo y según confirmó la dirigencia del club cordobés, el profesional y su cuerpo técnico cobrarán hasta el último día trabajado.

A través de sus redes sociales, el propio Sampaoli confirmó su alejamiento: “Me duele muchísimo porque hace años deseo dirigir en el fútbol argentino. Lo hemos dado todo, no pudimos. Nadie es peor persona por aceptar las malas”, escribió.

El texto completo de despedida que publicó Jorge Sampaoli en su cuenta de Instagram.

El próximo partido

El próximo partido de Talleres será el sábado ante San Lorenzo como visitante por el Torneo Clausura.

La CD que preside Andrés Fassi todavía no informó quién tomará el mando en ese compromiso.