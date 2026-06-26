José Luis Chilavert nunca pasa desapercibido. Y esta vez, fiel a su estilo frontal y sin filtro, descargó toda su artillería contra Gustavo Alfaro luego del empate 0-0 entre Paraguay y Australia por la última fecha del Grupo D del Mundial 2026.

El legendario arquero y capitán de la Albirroja utilizó sus redes sociales para cuestionar duramente al entrenador argentino y dejó una frase que rápidamente se volvió viral.

"El DT más farsante del fútbol mundial", escribió Chilavert al referirse al actual seleccionador paraguayo, reavivando una disputa que ya venía creciendo desde el debut mundialista.

Las críticas del ex guardameta no terminaron ahí. También apuntó contra el discurso del entrenador y aseguró que Alfaro intenta justificar el rendimiento del equipo con argumentos que contradicen lo que sostenía cuando asumió el cargo.

"Cuando firmó su contrato sabía qué calidad de jugadores tenía Paraguay y era todo elogio; ahora son los peores del Mundial", disparó el ex arquero, cuestionando la mirada del técnico sobre el plantel.

El enojo de Chilavert surgió luego de las declaraciones que Alfaro realizó en conferencia de prensa tras el empate frente a los australianos. Allí, el DT defendió el proceso que atraviesa Paraguay y apeló a una particular comparación para describir el camino recorrido.

"Esto es un parto y este es un parto a veces de nalgas. Con dolor y a veces te viene con el cordón cruzado", expresó el entrenador argentino al analizar las dificultades que enfrentó la selección para regresar a una Copa del Mundo después de 16 años.

Lejos de convencer al ídolo paraguayo, esas palabras terminaron encendiendo aún más la polémica. Chilavert redobló la apuesta y publicó otro mensaje cargado de ironía y dureza.

"Dejá de mentir, Alfaro, vendedor de espejitos de colores", escribió. Y remató con una frase todavía más explosiva: "Te pagan 2,5 millones para decir boludeces".

La crítica llega en un momento particular para Paraguay. Pese a las dudas futbolísticas, la Albirroja logró mantenerse con vida en el torneo tras finalizar tercera en su grupo detrás de Estados Unidos y Australia, quedando muy cerca de asegurar su lugar en los dieciseisavos de final.

Sin embargo, el debate en torno al rendimiento del equipo sigue abierto. Mientras Alfaro defiende el proceso y destaca el regreso mundialista después de más de una década y media de ausencia, voces históricas como la de Chilavert exigen una selección mucho más competitiva, agresiva y acorde a la tradición futbolística paraguaya.

Por ahora, la clasificación sigue siendo la principal noticia para la Albirroja. Pero las bombas mediáticas de Chilavert volvieron a instalar una interna discursiva que amenaza con acompañar a Paraguay durante todo su recorrido en el Mundial.