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Fórmula uno

Ferrari prepara un homenaje especial a Michael Schumacher en Monza

La escudería celebrará los 30 años de la llegada del siete veces campeón del mundo al equipo con una decoración especial en el GP de Italia.  

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 01 de septiembre de 2026 a las 22:10
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Ferrari homenajeará a Michael Schumacher en el GP de Italia 2026

La escudería italiana Ferrari homenajeará a Michael Schumacher durante el Gran Premio de Italia, que se disputará del 4 al 6 de septiembre en el circuito de Monza. Los SF-26 de Charles Leclerc y Lewis Hamilton tendrán una decoración inspirada en el F310, el monoplaza con el que el alemán debutó con la Scuderia en 1996.



El diseño mantendrá el tradicional rojo de Ferrari, acompañado por detalles blancos, negros y dorados. Además, los autos llevarán el logo “MS” de Schumacher y siete estrellas en referencia a sus siete títulos mundiales. Leclerc, Hamilton y el resto del equipo también utilizarán cascos y monos especiales durante el fin de semana.

El homenaje también incluirá una exhibición de tres Ferrari históricos de Schumacher: el F310 de 1996, el F2002 con el que dominó la Fórmula 1 y el 248 F1, su último monoplaza con la marca italiana. Rubens Barrichello pilotará el F2002 el sábado, mientras que Sebastian Vettel realizará una vuelta de honor con el auto el domingo antes de la carrera.

 

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