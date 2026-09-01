José "Maligno" Torres se pierde los Juegos Suramericanos por lesión y será reemplazado por un neuquino

Un fuerte golpe de escena se terminó de concretar a 11 días del inicio de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, ya que por lesión, no estará presente el campeón olímpico José "Maligno" Torres. El máximo exponente nacional del ciclismo BMX Freestyle (5º del ranking mundial) será el gran ausente del torneo, cuya realización está prevista del 12 al 26 en septiembre.

En el park que se está terminando de construir en Rafaela, la sede del ciclismo de los Juegos, estará entonces el joven neuquino de 18 años Manuel Turone (63° en el ranking mundial) y medalla de plata en los últimos Juegos Paramericanos Junior, mientras que la atleta femenina de la disciplina será la misionera Analía Zacarías (42º en el escalafón mundial). Maximiliano Benadia estará al frente del cuerpo técnico.

La lista de buena fe fue confirmada hoy por la Unión Ciclista de la República Argentina. El ente también comunicó que Agustina Apaza, Lucía Miralles, Fernando Contreras y Agustín Durán serán los representantes nacionales en mountain bike.

Días atrás, se conoció que la bahiense Agustina Cavalli, junto a Agostina Ruarte, Federico Villegas y Gonzalo Molina competirán con los colores nacionales en BMX Racing.

Mientras que en pista y ruta estarán la neuquina Abril Garzón, Julieta Benedetti, Maribel Aguirre, Valentina Luna, Delfina Dibella, Sofía Martelli, Ludmila Aguirre, Natalia Vera, Valentina Méndez, Guadalupe Díaz, Marcos Méndez, Rubén Ramos, Tomás Moyano, Santiago Gruñeiro, Agustín Ferrari, Lucas Vilar, Juan Rodríguez, Matías Murillo, Iñaki Serrano, Mateo Kalejman, Leonardo Cobarrubia, Mateo Duque, Gerardo Tivani, Tomás Contte y Facundo Ambrossi.

Más allá de lo competitivo, ya que Maligno era naturalmente candidato a quedarse con la medalla de oro, y del atractivo que hubiese significado verlo en acción en nuestro país, su ausencia también impactará a la hora de elegir a los abanderados nacionales para la Ceremonia de Apertura.

José, que en los últimos días fue noticia por criticar al gobierno nacional y la falta de apoyo al deporte, era candidatazo a portar la bandera argentina el sábado 12 a las 18 en Rosario, justamente en el Monumento a la Bandera (salvo que desfile alguien que luego no compita, una situación que ya ha ocurrido...). A propósito, el "cupo" femenino para la inauguración tiene a Agostina Hein entre las favoritas.

Pero la nadadora fue operada de apendicitis el último viernes y su recuperación marcha paso a paso, con la premisa de que lo más importante es su salud. Por lo que, a menos de dos semanas de los Juegos, su presencia es una incógnita.