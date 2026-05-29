Con el bahiense Jano Martínez -hermano de Lautaro, el jugador del Inter de Milán y la selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022- como figura, Ferro Carril Oeste venció a los chutenses de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en el tercer punto de una de las semifinales de la Liga Nacional de Básquetbol. El Verde se impuso por 74 a 70 como local y achicó en la serie al mejor de 5, que ahora lo tiene en desventaja pero 2 a 1.

El base surgido en Villa Mitre fue el goleador del partido y anotó un triple clave, destrabando la paridad (72 a 69) a falta de 2 minutos 9 segundos para el final del partido.

A partir de ahí, ambos sumaron únicamente desde la línea, donde el cubano Marcos Chacón falló dos simples clave para la visita, a falta de 13 segundos y con Ferro arriba por 2 (72 a 70).

Luego solo quedó tiempo para que el tucumano Emiliano Lezcano, que regresó tras una lesión en el primer juego, anotara los dos simples que cerraron el partido para Oeste. Jano, finalmente terminó con 17 puntos, producto de 3-6 en triples, 2-5 en dobles y 4-7 en libres. Además, bajó 7 rebotes y repartió 3 asistencias. El pringlense Valentín Bettiga, además, aportó 11 unidades, 5 tables y 3 pase gol. En Gimnasia, Emiliano Toretta sumó 15 unidades y fue el máximo artillero de su equipo.

La serie continuará el sábado en el Héctor Etchart, a partir de las 11.30. En caso de que gane Ferro, la llave se mudará al Socio Fundadores para el quinto y definitivo juego. El mismo se disputaría el próximo martes.