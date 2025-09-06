Horacio Zeballos se consagró campeón del US Open en dobles junto a su compañero español, Marcel Granollers, acumulando su segundo Gran Slam de la temporada y de toda su trayectoria a los 40 años de edad.

La victoria del argentino fue en tres sets contra los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski, dando vuelta el resultado ya que en la primera vuelta perdieron 6 a 3. Luego en el segundo se impusieron 7-6 (7 a 4) y 7-5 en el tercero para desatar el festejo hasta de Carlos Alcaraz, que los siguió desde el vestuario.

En el epílogo de su trayectoria deportiva, el tenista nacional no para de sumar hitos. La misma dupla se había consagrado por primera vez en un certamen de los grandes, recientemente en París.

“No lo puedo creer. Fue un partido que no mereció perder nadie, los chicos jugaron increíbles, por momentos mejor que nosotros”, declaró después el argentino en relación al juego de los británicos.

Zeballos es, sin dudas, el mejor representante que tiene el país en esta modalidad, pero sorprende que la temporada entregue este tipo de resultados ya en el cierre.

Número 1 del mundo

En el 2024 fue el 1 mundial en dobles. Curiosamente hasta allí no había levantado ninguna de las cuatro máximas coronas.

Ahora, en el último del 2025 acaba de festejar su segunda y el de Mar del Plata tiene por delante algunos desafíos más hasta el fin de año.

El jugador que llegó a Nueva York con el 11° en el ránking, figurará desde el lunes en el quinto escalón, uno por delante que su compañero, siempre en el acumulado de los dobles.