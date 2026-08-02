La preparación de Enzo Fernández no se limita a los entrenamientos ni a las indicaciones que recibe dentro del club. Detrás de su rendimiento también aparece Lucía “Lulu” Scarpa, la chef privada que ocupa un lugar determinante en su rutina al transformar los objetivos nutricionales del futbolista en cada uno de sus platos.

La cocinera decidió mostrar parte de ese trabajo a través de sus redes sociales y sorprendió al revelar el nivel de organización que requiere alimentar a una figura del fútbol internacional. "Un día conmigo siendo chef privada de un jugador de la selección", escribió al presentar una jornada en la que dejó al descubierto cómo prepara las distintas comidas.

Cada menú surge de una planificación realizada junto con los nutricionistas de Enzo Fernández. No hay porciones improvisadas ni ingredientes elegidos al azar, ya que las cantidades responden a las necesidades físicas y deportivas del volante. "Todo se pesa gramo por gramo para adaptarse a su plan nutricional, sin dejar de lado el sabor", explicó Scarpa sobre la precisión que exige su tarea diaria.

Entre las alternativas que forman parte de esta alimentación aparecen una suprema grillada acompañada con papines y una ensalada de rúcula, palta y remolacha, además de pasta integral con atún y verduras salteadas. El menú también puede incluir un wok de arroz yamaní con brócoli y espinaca o salmón al limón, siempre de acuerdo con el esquema establecido para el jugador.

Lucía “Lulu” Scarpa también busca que el cuidado físico no convierta las comidas en preparaciones repetitivas o poco atractivas. Por eso adapta recetas tradicionales, como las milanesas, que elabora con un rebozado a base de semillas. "Lo que siempre intento es darle una vuelta de tuerca a cada plato para que además de cumplir con la parte nutricional sea rico y den ganas de comerlo", señaló al explicar la premisa que guía su cocina.

El trabajo de la chef tampoco termina con la alimentación de Enzo Fernández. Sus responsabilidades incluyen cocinar para Valentina Cervantes, los hijos de la pareja y los invitados que puedan recibir en su casa. De esa manera, debe combinar las exigencias específicas de un deportista profesional con propuestas variadas que también puedan disfrutar quienes comparten la mesa familiar.

Su intervención cotidiana permite entender una parte menos visible de la carrera del mediocampista de la Selección Argentina. Mientras el jugador concentra sus esfuerzos en los entrenamientos y los partidos, Scarpa se ocupa de que cada ingrediente contribuya a su preparación sin resignar sabor. Una tarea silenciosa, pero esencial para que pueda afrontar cada compromiso en condiciones óptimas.