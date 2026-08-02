Cristal Grillo volvió a quedar expuesta en las redes sociales por una serie de fotografías que despertaron comparaciones con Valentina Cervantes. La expareja de Enzo Fernández fue señalada por algunos usuarios, quienes aseguraron encontrar semejanzas entre ambas y la acusaron de intentar reproducir el estilo de la influencer.

Las especulaciones no quedaron limitadas a la ropa, el maquillaje o la manera de mostrarse públicamente. Distintos comentarios insinuaron que la joven se habría realizado retoques estéticos para conseguir un parecido mayor con la madre de los hijos del mediocampista. Sin embargo, no existe ninguna confirmación que respalde esas versiones.

Frente a los mensajes que recibió, Cristal Grillo evitó brindar explicaciones sobre su apariencia y eligió responder con ironía. Al compartir la consulta de una usuaria que le preguntó si buscaba parecerse a la pareja del jugador, contestó: “Qué copada, Guada”. Además, replicó publicaciones de personas que cuestionaron los ataques y consideraron que se había cruzado un límite.

La protagonista de la polémica mantuvo una relación con Enzo Fernández entre 2016 y 2017, cuando el futbolista todavía estaba dando sus primeros pasos en el ámbito profesional. En aquella época jugaba en Defensa y Justicia, y ambos eran conocidos en la zona de San Martín. Tiempo después, el vínculo terminó y él comenzó su historia con Valentina Cervantes.

El nombre de la joven ya había reaparecido con fuerza en octubre de 2024, durante la crisis sentimental que atravesaron Enzo Fernández y la madre de sus hijos. Por entonces, circularon versiones que la ubicaban como una supuesta tercera en discordia y se afirmó que habría publicado imágenes antiguas junto al deportista como si fueran recientes.

También se difundió que el integrante de la Selección Argentina supuestamente aprovechaba sus viajes al país para encontrarse con ella en Loma Hermosa. Cristal negó aquellas acusaciones, aseguró que no tenía contacto con el jugador y expresó su malestar porque la exposición mediática había alcanzado incluso a sus propios hijos.

Ahora, con Enzo Fernández y Valentina Cervantes nuevamente cerca, el foco se desplazó desde los rumores sentimentales hacia la imagen de su expareja. Sin confirmar cambios estéticos ni intenciones de imitar a nadie, Grillo dejó que su respuesta sarcástica expusiera el hostigamiento que volvió a recibir por una historia de su pasado.